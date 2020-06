La sal es un ingrediente que aporta sabor a nuestros platillos, no obstante, debe agregarse de forma moderada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo limitado de 5 gramos de sal al día. Sin embargo, los mexicanos ingieren hasta 9 gramos de este compuesto diariamente, según El Poder del Consumidor.

Aunque parezca absurdo, no solo las comidas con sabor salado la contienen. Hay alimentos que disfrazan la presencia de este mineral, los cuales comemos frecuentemente sin saber las grandes cantidades de sodio que aportan en nuestra dieta diaria.

Si quieres descubrir cuáles son, a continuación te lo contamos.

Leer también: Estos son los alimentos con más sodio

Pan blanco

Según un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), hay bolillos de marcas comerciales que aportan hasta 675 miligramos de sodio por pieza. Esta cantidad representa el 34 por ciento de la ingesta diaria recomendada. Por eso es mejor que si se te antoja un bolillo o telera, lo compres en la panadería de tu confianza, pero recuerda que este alimento consumido en exceso, puede aumentarte de peso y, con ello, traer consigo enfermedades cardiovasculares.

En el caso del pan de caja, las presentaciones varían entre los 108 y los 440 miligramos de sodio por porción. Si bien no se considera alto en sodio, hay que tener en cuenta que, por lo general, el pan de caja se come con otros ingredientes como los embutidos, además de que no siempre se limita su consumo a una sola pieza al día.

Nuggets de pollo

De acuerdo con la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, 85 gramos de nuggets de pollo pueden contener hasta 600 miligramos de sodio. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran este alimento como una de las mayores fuentes de sodio dentro de la alimentación cotidiana.

Además, la Universidad de Utah señala que algunas marcas inyectan solución salina en la pechuga de pollo para mejorar su sabor, aunque esto eleve sus niveles de sodio. Por este motivo, se aconseja que selecciones carne de marcas orgánicas.

Leer también: Conoce la cantidad de sal que debes consumir al día

Cereales procesados

Una investigación realizada por el portal estadístico Statista concluyó que algunos cereales contienen hasta 1.93 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. PROFECO informa que el límite de consumo de sal para un niño menor de siete años es de 3 gramos al día, por lo que comer este alimento de forma habitual podría tener efectos nocivos.

Por otra parte, la organización Acción de Consenso sobre Sal y Salud (CASH por sus siglas en inglés) examinó 334 marcas de cereales para el desayuno y encontró que el 35 por ciento contienen más sal por porción que una bolsa de papas saladas.

Por este motivo, se recomienda que cuides las porciones de cereal que consumes. Es mejor que optes por los cereales de grano entero, es decir, los naturales.

Salsa de tomate

Según Nutrition Data, una taza de salsa de tomate contiene mil 284 miligramos de sodio. Esta porción representa el 53 por ciento de la ingesta diaria recomendada. Estas cifras corresponden a su versión enlatada, así que podrías preparar tu propia salsa casera para cuidar las proporciones o comprar opciones sin sal añadida.

Leer también: Qué comer para bajar el sodio

Tortilla de harina

De acuerdo con un artículo de El Poder del Consumidor, una tortilla de harina contiene 200 miligramos de sodio. Esta porción cubre el 10 por ciento del sodio que necesita un adulto y 13 por ciento de la cantidad diaria que requiere un niño.

Healthline explica que este exceso se debe su alta cantidad de sal, bicarbonato de sodio o levadura en polvo. Se sugiere que disminuyas su consumo y optes por alternativas integrales.

Come estos alimentos de manera moderada y dentro de una dieta balanceada. De ser posible, elige presentaciones bajas en sodio y no añadas tanta sal en tus platillos.