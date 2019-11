De fresa, piñón, cajeta o natural... sin duda los curados son deliciosos y refrescantes, y si ya se te antojó tomarte un buen tarro de la llamada “Bebida de los Dioses”, te recomendamos los mejores lugares para para tomar pulque y curados en la Ciudad de México.

El pulque es una bebida fermentada tradicional que se preparaba desde el México prehispánico y anteriormente se usaba principalmente en rituales sagrados, es por eso que le llaman “Bebida de los Dioses”.

Para tomar pulque sin culpa, debes saber que esta bebida tiene distintos beneficios para la salud, uno de ellos, de acuerdo con la UNAM, es que cuenta con un gran potencial probiótico gracias a los microorganismos que contiene. Y no solo esto, entre sus cualidades está que el pulque puede funcionar como suplemento alimenticio.

Leer también: Aprende a preparar curados en el Tour Gastronómico Pulquero en Tepotzotlán

Estos son algunos lugares para tomar pulque y curados en la CDMX:



Pulquería La Bonita

Esta pulquería es una de las más antiguas de la CDMX, ubicada en la colonia Nicolás Bravo, La Bonita sirve una gran variedad de pulques y curados.

Dónde: Calle Aluminio 119, Nicolás Bravo, CDMX.

Cuándo: Todos los días de la semana de 8 am a 8 pm.





La hija de los Apaches

Disfruta de los diferentes curados de esta pulquería ubicada en la Colonia Doctores, además hay días que podrás tomarte tu pulque mientras escuchas música en vivo.

Dónde: Dr. Claudio Bernard 149, Colonia Doctores, CDMX.

Cuándo: Todos los días de 12 pm a 9:30 pm, el domingo cierran a las 8 pm.



Pulquería La Nuclear

En esta pulquería de la Colonia Roma puedes degustar curados de guayaba, avena, coco, cajeta entre otros en tarros de barro, también cuenta con variedad de cócteles a base de mezcal y claro que no podían faltar las caguamas.

Dónde: Calle Querétaro 96, Roma Norte, CDMX.

Cuándo: Jueves, viernes y sábado de 4 pm a 2 am, domingo 4 pm a 10 pm, lunes 5 pm a 12 am, martes y miércoles 4 pm a 12 am.





Pulquería Las Duelistas

Esta pulquería de la Ciudad de México tiene gran variedad de sabores exóticos de curados, y mientras degustas tu sabor favorito de la “Bebida de los Dioses” podrás comer una rica botana.

Dónde: Aranda 28, Colonia Centro, CDMX.

Cuándo: Lunes a sábado 10 am a 9 pm.



Pulquería Las Cremas

En la también conocida como Las Cremas de Tacuba, podrás tomar pulque y curados mientras escuchas música en vivo. Todos los días ofrecen curados de sabores diferentes.

Dónde: Calle Golfo de San Lorenzo 41, Tacuba, CDMX.

Cuándo: Lunes a sábado 10 am a 8 pm, domingo 10:30 am a 7 pm.