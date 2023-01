Prepara tanghulu, la receta viral de Tiktok

Si eres un usuario activo de las redes sociales, probablemente viste videos en los que la gente prueba brochetas de fruta cubiertas por una crujiente capa de caramelo, se trata de Tanghulu, un dulce de origen chino que desde hace muchos años se consume en diversas regiones de China y que, gracias a Tiktok, se volvió viral y ahora puedes encontrar en otros lugares del mundo.

Se dice que el origen del Tanghulu fue de la dinastía Song (960–1279), y se popularizó debido a que una de las concubinas del emperador enfermó y el médico le recetó comer fruta cubierta con azúcar durante dos semanas. La mujer mejoró y el dulce se volvió parte de la dieta china.

Desde el periodo de la dinastía Song y hasta la fecha, es posible ver puestos callejeros que venden este tipo de dulces a locales y turistas. Si no tienes planeado visitar pronto las calles de China, te dejamos esta receta para que prepares Tanghulu en casa y averigues por ti mismo por qué son tan populares.

Tanghulu





Ingredientes

2 tazas de azúcar refinada

1 taza de agua

Fruta a su elección (uvas, fresas, moras)

Palitos de brocheta de madera

Procedimiento

Lavar y secar la fruta con una toalla de papel.

Pinchar 2 o 3 trozos de fruta en las brochetas.

Agregar el azúcar a una sartén, luego verter el agua para que todo el azúcar esté húmedo. A fuego alto y sin remover, hervir con cuidado el azúcar y el agua.

Elevar la temperatura a 150°C. Esto toma aproximadamente 5-10 minutos.

Si no tiene termómetro, se puede sumergir una cuchara primero en agua helada y luego en el jarabe. Si se endurece inmediatamente después del contacto, está listo para comenzar.

Apagar el fuego y sumergir las brochetas de fruta en el caramelo para que la fruta se cubra. CON MUCHO CUIDADO DE NO QUEMARSE.

Colocar en una bandeja con papel encerado hasta que el jarabe de tanghulu se haya endurecido. Esto tomará unos minutos.

Comer en cuanto endurezca para evitar que se humedezca el caramelo.

El tanghulu es sensible a la humedad, por lo que sabe mejor cuando se come de inmediato.

