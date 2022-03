NFTacos x Cerveza Victoria: La primera colección digital de tacos mexicanos

Hoy se conmemora el Día Internacional del Taco, el platillo más chingón y consentido de nuestra tierra mexicana, y Cerveza Victoria lo celebra en grande con la creación de los NFTacos: los primeros tacos mexicanos digitales.

Por más de 6 años, Cerveza Victoria se ha propuesto enaltecer el sabor de cada región de nuestro país y hoy, para celebrar el Día Internacional del Taco, busca inmortalizar este icónico platillo, llevándolo a sitios nunca explorados. La marca creó ocho NFTacos x Cerveza Victoria, que representan a los tacos más icónicos de México ahora en un mundo digital: pastor, suadero, carnitas, cochinita, asada, barbacoa, gobernador y venado.

Las nuevas tecnologías son la perfecta oportunidad para explorar formas innovadoras de llegar a los consumidores y Cerveza Victoria, en el marco de la celebración del Día Internacional del Taco presenta la primera colección de tacos digitales, NFTacos x Cerveza Victoria, que podrán ser canjeables por un año de tacos gratis al participar en la dinámica que la marca ha preparado en sus redes sociales.

“Este año quisimos seguir innovando y darle un giro a la celebración del taco para poder llegar a donde no lo habíamos hecho nunca; los mexicanos sabemos que no importa a donde vayamos, siempre encontraremos un toque especial y hoy con Cerveza Victoria iremos a donde nunca fuimos. Invitamos los tacos y las cervezas, en este plano y ¿por qué no?, en el mundo digital, también. Con esta iniciativa, celebramos algo tan mexicano como son los tacos desde un plano digital, un terreno que, sin duda, seguiremos explorando”, afirmó Martín Raygoza, Director de Cerveza Victoria en Grupo Modelo.

Para poder ganar uno de los ocho NFTacos de Cerveza Victoria, únicamente se debe ingresar al sitio nft.cervezavictoria.com.mx, registrarse y seguir los pasos ¡así de sencillo! Podrán participar a partir de hoy 31 de marzo y hasta el 23 de abril, día que se anunciarán los ganadores.

Durante más de 155 años, Cerveza Victoria ha sido la fiel compañera de los sabores más chingones de nuestro país, formando parte de la mesa de todos los mexicanos y hoy celebra el Día Internacional del Taco de una forma única, abriéndose paso en el mundo digital para consentir a sus consumidores con la oportunidad de ganar tacos gratis por un año. ¡No te pierdas la oportunidad de ser uno de los ganadores y participa!