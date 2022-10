Mariana Dominguez de Cervecera Macaria: Del miedo al éxito

Cervecera Macaria nació en el 2020. Mariana Dominguez, la creadora del proyecto es una mujer que desde pequeña ha estado cautivada por la curiosidad que lleva al cambio. En química de alimentos, la carrera que estudió en la UNAM, aprendió que si a algo quería dedicar era a trabajar con la cerveza.

Foto: macariabrewmx / Instagram

Ve con miedo pero ve

Por años, el sueño de tener su propia cervecera parecía sólo eso hasta que la pesadilla de la pandemia llegó. Impulsada por el riesgo y el miedo a no cumplir su sueño debido a la fragilidad de la vida, decidió lanzarse a emprender su propia marca.

“Ve con miedo, pero ve”, fueron las palabras de una ilustradora española que inspiró a Mariana a concretar su proyecto. Esta frase se convirtió en el impulso que necesitaba tras la pandemia, frente a la incertidumbre del mañana, y a la pregunta recurrente “¿qué pasa si no cumplo mi sueño?”. Fue así como, en el peor momento de todos, ella encontró el éxito. Para Menú, Mariana nos cuenta:

“En la universidad aprendí que con la cerveza puedes lograr una versatilidad que no se ve en otros alimentos. A mí siempre me interesaron las recetas, el marketing, la microbiología. Al unir todo eso, me di cuenta que mi camino estaría en la cerveza”, dijo Mariana.

“Hacer una sola modificación, un sólo ingrediente puede crear hasta 15 variedades de cerveza a partir de una sola receta, esa libertad de creación es lo que amo de este trabajo y que me impulsa como química”, agregó.

Foto: macariabrewmx / Instagram

Atreverse, no hay de otra

Parte del cariño y crecimiento que ha logrado Cervecera Macaria está la pasión y unicidad con la que se creó, Mariana lo explica: “Hay tres aspectos que hacen que mi cervecera sea lo que es. Primero que decidí trabajar con los estilos que a mí me gustan, y esa libertad me hizo descubrir que podía conectar con más personas que les gustaba lo mismo.

Segundo, que el buscar nuevos estilos al combinar cervezas hizo que crecieran nuevos productos que la gente aceptó bien, como el Sweet ‘n’ Sour, que invita a combinar, que sean parte de la creación del trago. Digo, si ya combinamos cerveza comercial, por que no la artesanal también. No hay que ser siempre tan puristas.

Y tercero, perder el miedo. Saber que puedes hacer las cosas por tu cuenta. Lograr nuestros objetivos individualmente es lento, pero me gustaría decirles a las personas que es posible, lento pero se puede. No necesariamente con socios, sino con las personas correctas. Perder el miedo a preguntar, a aprender, a descubrir”.



Carlota colab with @thornbridge at Valle de Bravo pic.twitter.com/ZfqrRl71au — Cervecera Macaria (@MacariaBrewMx) August 24, 2022

Macaria, la idea detrás de la cervecera

Dentro de una familia llena de profesores, historiadores, y literatos, Mariana, la única de ciencias exactas, decidió rendir homenaje a su familia con el nombre de Cervecera Macaria, que viene de los mitos griegos, de la cual tiene admiración por el significado del mito, pues creía que era la representación de su propio sueño materializado en la cervecera.

De hecho, para Mariana, los nombres son muy importantes al momento de la creación de una nueva cerveza. Ejemplos hay muchos: Su más reciente colaboración con Thornbrige “Carlota” es una referencia a la única emperatriz que ha tenido México, Carlota de Bélgica.

“La idea para Carlota viene desde 2016, cuando ayudé a crear la receta para Thornbridge. Entonces no tenía mi marca de cerveza; ahora ya con mi cervecera la marca se acercó y me ofreció relanzar la chela ya con mi marca en la etiqueta. Cambiamos un poco la receta, agregamos otro chile, usamos otra levadura, entre otras cosas y resultó en esta cerveza, que une aspectos como la corona, imperios y se me ocurrió ponerle como Carlota, de México”

“Virginia” es otro ejemplo, que tiene su origen en la idea de crear una cerveza algo pro LGBT+. “Esta cerveza sólo se vendió en barril, pero tiene referencias de Virginia Woolf, que desde su época, comenzaba a referenciar a la comunidad y a las mujeres de una mejor manera.

“Jugar con los nombres es parte del proceso. Incluso al momento de las ilustraciones me incluyo mucho para estar conforme. Hay diseñadores que entienden mi idea y el trabajo queda enseguida; hay otros, muy buenos, pero que nunca quedan porque no hay una conexión de ideas entre nosotros. Cuando la hay, es increíble”

Ingredientes favoritos: Compañerismo y sororidad

Mariana piensa que el mundo cervecero es uno de los más difíciles para entrar, pero con el apoyo correcto, es posible lograr grandes cosas. “Buscar ayuda no es malo, inspirarse en lo que hacen otros, preguntar cómo hicieron, ver en qué podemos cambiar lo que ya está hecho es indispensable para concretar cosas como esta”, expresó Mariana.

Parte del éxito de Cervecera Macaria está en sus colaboraciones con varias cerveceras del país. Por ejemplo “Valentina”, una cerveza que logró con el colectivo Adelitas, fue un proyecto que incluyó a más de 300 mujeres; inclusive en sus propios proyectos intervienen al menos 60 mujeres en toda la creación. Desde ventas, Marketing, o trabajando en la planta, el compañerismo entre mujeres en la industria es algo que ha marcado a la cervecera de Mariana.

Foto: macariabrewmx / Instagram

El futuro en la cerveza

Antes de despedirse, Mariana cuenta que tiene a la vista muchas más colaboraciones, destapes y quizás alguna cerveza nueva en camino.

“Quiero que Cervecera Macaria crezca, me gusta soñar con mi propia planta, hacer colaboraciones con gente que admiro como Dora Durán de Alquimia, una experta en cerveza Lager en Ecuador.”, dijo. “Como buena cervecera gitana, creo que debemos ocupar el entorno para la creación de cervezas, yo estoy en Valle de Bravo, aquí espero podamos hacer una colaboración con tres cerveceros de la zona, dos de ellas mujeres, lo que me entusiasma mucho”.

Mientras esperamos por probar las nuevas creaciones de Mariana, las clásicas cervezas, algunas basadas en la cultura pop como Hazy Gaga, o Dua Ipa, que está envasada con la imagen del propio gato de Mariana que se llama así en referencia a la popular cantante, siguen disponibles a través del sitio web oficial de Cervecera Macaria que te dejamos aquí.



