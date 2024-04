Pensar en los cabos es pensar en el mar, en mariscos, playa, calor y cocktails para pasar un buen rato. En The Cape, a Thompson Hotel, puedes encontrar esto más un lugar de fine dining dirigido por Enrique Olvera y Abisai Sánchez, dos chefs que no solamente han puesto el nombre de México en lo alto, sino el de Baja California Sur. Se trata de Manta

Manta se llama así por dos razones: la primera es porque su comida es, en su gran mayoría, del mar; y la segunda por que es representa un lienzo en blanco en el cual pintar con nuevas ideas, nuevos platillos y conceptos.

Visitar Manta es mezclarse entre ideas y diferentes culturas. Hay referencias al desierto bajacaliforniano del Vizcaíno, pero con elementos marinos que se notan desde la vista al océano Pacífico y en los platos del menú. La libertad creativa, que se ve desde la arquitectura del restaurante es lo que brinda la originalidad.

Manta, el restaurante de Enrique Olvera en Los Cabos. Foto: Alan Nájera / El Universal

Leer también: 15 terrazas y jardines para disfrutar del desayuno a la cena

Las palabras de Enrique Olvera

En entrevista para El Universal, el chef Enrique Olvera nos explicó un poco sobre el hilo conductor de Manta, su relación con el nuevo Sunken Bar y algunas recomendaciones para pedir en la próxima visita.

“Llegar es fácil, quererse ir es el problema”, aseguró Olvera entre risas. “Utilizamos el Pacífico como el hilo conductor del menú, entonces tenemos cocina de Japón, Corea, China, Perú y México, es una cocina de fusiones que me gusta mucho”.

“Lo que compartimos es el océano Pacífico, a mí me intriga cómo hay cosas tan similares entre países, la manera en que cocinamos: el tiradito en Perú; el sashimi japonés, las tiras de Zihuatanejo, pero cada una con un perfil de sabor único. Lo mismo pasa con el anticucho de pescado, el yakitori y las brochetas. Hay cosas en común que queremos mantener para hacer una cocina divertida. Manta no es cien por ciento mexicano, pero habla de la libertad como cocinero de tomar elementos de otras culturas”, explicó el chef.

Cebiche en Manta. Foto: Cortesía

Leer también: Visita esta cremosa y refrescante experiencia inmersiva de helado

Además, agregó que la relación entre este restaurante de The Cape desarrolló una relación con Sunken Bar, el recién remodelado bar del hotel, con el objetivo de hacer que los clientes se sintieran en confianza de pedir un trago o un postre sin el compromiso de tener una cena completa en Manta.

“La ventaja de estar aquí es que llevo muchos años viniendo a este hotel, también soy huésped, entonces conozco las necesidades de las personas que vienen aquí. Faltaba un espacio con más versatilidad, así fue como empezamos a trabajar con el concepto de Sunken Bar. No te sientes obligado a comer completo, puede bajar, tomarte algo y recorrer la playa o regresar a tu habitación tan rápido como quieras”, detalló.

Taco de pescado en Manta. Foto: Alan Nájera / El Universal

La sugerencia del chef

Arroz sucio, inspirado en el plato tradicional de Cajún

Tacos de pescado en tempura, col morada, tortilla de harina

Cebiche peruano

Pollo coreano en Manta. Foto: Cortesía

La fusión del menú de Manta

Si lo que quieres es degustar Manta, te recomendamos estas opciones. Para empezar, puedes pedir un chicharrón acompañado de un dip de tres diferentes salas con y sin habanero. Para empezar con los alimentos del mar, prueba el Sashimi de atún aleta azul con ají amarillo, ajonjolí, wasabi. Como opción sin carne está el Cebiche de betabel. No te puedes perder el aguachile de pesca local. Para refrescar el paladar, toma una copa de vino blanco, te sugerimos el Grüner Veltliner de Schloss Maissau.

Continúa con el taco de pescado local con col morada y tortilla de harina o el pollo frito coreano con barbecue y nabo encurtido, acompañado de arroz blanco. Puedes seguir con el vino blanco, pero si quieres cambiar, prueba el Domaine Chantepierre Tavel, un rosado francés, con color intenso y aromas cítricos.

Camote con mole en Manta. Foto: Cortesía

Leer también: Entrevista con Alan Carias: el chef storyteller de la Riviera Maya

Lo difícil es elegir el plato fuerte. Te damos tres opciones: el imperdible camote rostizado y mole almendrado; el pescado al vapor, hoja santa, plátano macho y curry de almejas; o el filete de la pesca del día, que puede ser totoaba sarteneada, con chile guajillo y mayonesa. Marídalos con el vino de la casa: la reserva de tintos Cabernet-Merlot “The Cape”, de Valle de Guadalupe. 12 meses en barrica francesa, con cuerpo definido y una etiqueta única, ilustrada con la escultura de ballena en la entrada del hotel.

Como no puede faltar el postre, prueba los mochis con helado de elote y ceniza de totomoxtle, o el pastel de tres leches con helado de cerezas negras y crema de vainilla. ¿Por qué no? Acompáñalos con un carajillo de café de olla, una especialidad de Sunken Bar.

Pesca local en Manta. Foto: Alan Nájera / El Universal

Leer también: 5 cantinas de tradición para conocer este fin de semana

Este menú fue confeccionado no solo por el chef Olvera, sino por Abisai Sánchez, quien se encarga de supervisar que todo en Manta y el resto de los restaurantes de The Cape funcionen a la perfección. No dejes de visitar este restaurante, así como The Rooftop Cape, en el mismo hotel, donde recientemente se presentó Ximena Sariñana.

Dirección: Carreterra Transpenninsular KM 5, 23455 Cabo San Lucas, Baja California Sur, México.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters