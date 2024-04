Después de la pandemia por Covid-19 los espacios abiertos en restaurantes se volvieron la opción segura para regresar a la vida cotidiana, las salidas a restaurantes y la socialización. Así como el gel antibacterial y el desinfectante en aerosol, el comer en terrazas y jardines llegaron para quedarse, no solo por ser espacios seguros, también porque las vistas al exterior alegran y la iluminación natural nos hace sentir bien al momento de comer.

Los beneficios del sol

La doctora Noemi Serrano, cuenta sobre los efectos que la vitamina D en el metabolismo. “Cuando nos exponemos a la luz solar, la metabolización de la vitamina D comienza desde la piel. No es que el sol nos dé la vitamina, es algo que producimos naturalmente y a través de los alimentos, simplemente activa su función”, detalló. La vitamina D tiene efectos en nuestro cuerpo, como mejorar el sistema inmune, combatir y evitar enfermedades respiratorias; a mejorar el aspecto de la piel y prevenir el deterioro de los huesos.

Iluminación natural

Comer en terrazas, bajo la luz del día, no es un factor determinante para una metabolización acelerada de la vitamina D, debido a que cada cuerpo lleva distintos procesos metabólicos, pero esto no quiere decir que no suceda. En algunos casos, se puede acelerar este proceso siempre y cuando estemos en contacto con la luz solar directa lejos de ventanas y toldos.

Por otra parte, la doctora Serrano recomienda que las mejores horas para asolearse son las primeras y las últimas del día, cuando los rayos solares no estén tan fuertes. De esta manera, se aprovecha el sol sin exponerse gravemente a los rayos ultravioleta. Además, sugirió que es buena idea encontrar esta vitamina en alimentos ricos en grasas de origen animal y vegetal. Algunos de ellos pueden ser el aguacate, el aceite de oliva o incluso el pescado.

La comida bajo el sol no es mejor ni peor para el metabolismo, pero sí brinda una experiencia relajante y placentera para disfrutar tus alimentos, más si estás en una terraza o jardín con una vista única.

Balcón del Zócalo

Con vista hacia la Catedral Metropolitana y la plancha del Zócalo nos espera un lugar de experiencia. El chef Pepe Salinas ha trazado un menú degustación dedicado a la mujer. Con “Violeta”, a lo largo de nueve tiempos, se honra a personajes excepcionales que inspiran. También hay un menú corto de tres tiempos con postre. Échale un ojo a su carta de vinos, es impecable.

Dirección: Av. 5 de Mayo 61, Centro Histórico

Horarios: lun. a dom. de 7:00 a 23:00 hrs.

IG: @balcondelzocalo

En el segundo piso de una de las librerías más icónicas del centro histórico encontramos esta terraza con vista hacia una de las caras de la Catedral. Su menú es sencillo, con la peculiardiad de que todo se hace en asador y su base es el maíz. Disfruta de un atardecer con un tinto de verano, sopecitos de elote, taco de fideo con mole, aguachile de rib eye y jericalla de postre.

Dirección: Seminario 16, Centro Histórico.

Horarios: lun. a dom. de 12:00 a 20:00 hrs.

IG: @losperez_comalycarbon

El chef Makoto es el creador del concepto japonés que se sirve en esta terraza. Inicia con un maki negi toro para disfrutar del atún fresco o un ramen de pollo shio yuzu. Sube el nivel con un king salmon con salsa Yuzukosho, con un toque cítrico, o un filete de Wagyu acompañado del sake de la casa.

Dirección: Campos Elíseos 295, Polanco.

Horarios: lun. a mié. de 13:00 a 22:30 hrs. Jue. a sáb. de 13:00 a 23:30 hrs. Dom. de 13:00 a 18:00 hrs.

IG: @makotopolanco

Al sur de la CDMX, en la colonia de Guadalupe Inn, encontrarás un lugar elegante, sin pretensiones y muy monchoso. El menú que propone el chef Abel Hernández es de acento mediterráneo, de sus platos estrella destacan: la pechuga de pollo gratinada con alcachofa y espinaca, el arroz meloso, y los ya clásicos dátiles rellenos de sobrasada.

Dirección: Revolución 1426, Guadalupe Inn.

Horarios: lun. a sáb. de 13:30 a 23:00 hrs. Dom. de 13:30 a 18:00 hrs.

IG: @loretta_rest

El restaurante principal del hotel está rodeado de un frondoso jardín que enmarca el menú del chef Mariano Valdez. Como entrada pide una tostada de mariscos o pregunta por la crema del día. Los tacos de ribeye y el pato horneado son ideales al centro. Cierra con un espumoso y un pastel de chocolate con helado de frutos rojos.

Dirección: Diego Rivera 50, San Ángel Inn.

Horarios: lun. a sáb. de 12:00 a 00:00 hrs. Dom. de 12:00 a 22:00 hrs.

IG: @restaurantesanangelinn

Inpirados en motivos revolucionarios, la figura de Doroteo Arango, el chef Álex Cuatepotzo ofrece una carta con muchos antojos como la tostada de tártara de cecina, enchiladas de mole rellenas de suadero y el pastel de limón con caramelo. La mixología está renovada, pide el cantarito infusionado con té negro.

Dirección: Av. de la República 157, Tabacalera

Horarios: lun. a vie. de 13:30 a 00:0 hrs. sáb. de 10:00 a 00:00 y dom. de 10:00 a 18:00 hrs.

IG: @arango_cocinaderaices

A un costado del Monumento de la Revolución, esta terraza es perfecta para botanear. Empieza con un coctél de pulpo llamado y cerveza bien fría para abrir apetito. Continúa con una tostada de atún, almejas rasuradas, el chamorro adobado y el filete arriero. De la coctelería sugerimos el raspado de grosella con whiskey y tequila.

Dirección: Av. de la República 157, Tabacalera,

Horarios: lun. a sáb. de 13:00 a 00:00 hrs. y dom. de 13:00 a 19:00 hrs.

IG: @terrazachachacha

Una chinampa para descansar el fin de semana. Bajo un teepee norteamericano, prueba la papa con arrachera y aguacate o el pollo zarandeado con salsa cremosa de chipotle. También hay hamburguesas con queso, tamales y tortas cubanas. Pide guacamole con chapulines y una parrillada para compartir. Quítate el calor con un cantarito de tequila o un tarro de cerveza.

Dirección: C. 50, 542, San Cristóbal, Xochimilco.

Horarios: sáb. y dom. de 14:00 a 20:00 hrs.

IG: @jardindelbarrio.mx

El restaurante casual de Elena Reygadas en donde su especialización no falta: hablamos de las pastas de las cuales recomendamos tortellini con salsa de parmesano acompañado de un vino blanco, el tortelloni relleno de crema de limón y ragú salame, para un tinto con barrica. Las pizzas también son imperdonables.

Dirección: Puebla 242, col. Roma

Horarios: lun.-sáb. 08;00 a 23:00, dom. de 08:00 a 22:00 hrs.

IG: @bellauroramx

Su barra es una con el mayor número de reservas en la CDMX debido a la vista de los atardeceres. Recomendamos la margarita de la estación así como planear un brunch de fin de semana en donde el chef Alexis Preschez pone la carta. De nuestros favoritos están los chilaquiles, huevos benedictinos y el ya muy famoso croissant relleno de tamal llamado croijolota.

Dirección: Paseo de la Reforma 297, piso 38

Horario: lun. a dom. de 9:00 a 02:00 hrs.

IG: @cityzenmexico

Del chef Julián Martínez, lo principal son las pastas hechas a mano y la selección de vinos de los cuales tienes que tomarte una copita de Piscis, la etiqueta de la casa. Se trata de un chardonnay que va perfecto con la variedad de pescados y marsicos que hay en su carta. Finaliza la comida o cena con el sorbete de cerezas amarena.

Dirección: Sinaloa 170, colonia Roma

Horarios: mar. a sáb. de 12:00 a 22:00 hrs.

IG: @sepiacucinaitaliana

Enmedio del caos de la CDMX, encontramosun jardín muy a la italiana. Para la tarde calurosa lo ideal es el ceviche de pescado blanco además de su plato de pulpo, chipirones y camarones a la plancha con ajo y peperoncino. Siempre, acompañados de spritz o limoncello bien frío.

Dirección: Santa María La Ribera 138, col. Santa María La Ribera

Horarios: lun- a mié. 9:00 a 22:00 hrs., jue. a dom. 9:00 a 23:00 hrs.

IG: @mariaciento38

“Inspiración asiática a la leña”, así es esta terraza donde encuentras hongos shimeji y colifror rostizados; magret de pato, fideos udon, short rib y hasta tuétano. Empieza tu cena con unas gyozas de carne de cerdo y, para tomar, un “Midsommar”: gin con frutos rojos, jugo de toronja, jarabe de pimienta rosa y ginger ale.

Dirección: Goldsmith 66, Polanco.

Horarios: lun. y mar. de 13:00 a 00:00 hrs. mié. a sáb. de 13:00 a 02:00 hrs. Dom. de 13:00 a 23:00 hrs.

IG: @kyumexico

Sobre la avenida más icónica de la Roma tenemos esta terraza desenfadada que por la noche se ambienta con música de tornamesas. Para picar hay calamares fritos, patatas bravas, burrata con pesto de jitomate deshidratado, tartar de atún y corazones de alcachofa. El negrora es un drink único con bacanora y vermouth rosso.

Dirección: Av. Álvaro Obregón, col. Roma

Horarios: mar.-vie. 13:00 a 01:00, y sáb-dom. 11:00 a 01:00 hrs.

IG: @supraroma

