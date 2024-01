“Cause I love, to love, to love, to love you, I hate to hate, to hate, to hate you…” Si conoces esta estrofa de “Let The Light In” de Lana del Rey, probablemente intentes ser coquette. Este trend viral en redes sociales que añade lacitos rosas, filtros delicados y escenas de cine vintage a todo lo que toca.

La panadería francesa, las cafeterías y los sitios de té pueden ser lugares ideales para estar acorde con las últimas tendencias en redes sociales. Así que prepara tu totebag de The Eras Tour con libros de Sylvia Plath, un par de moños rosas, el último álbum de Elizabeth Grant y visita estas recomendaciones para dejar lo “aesthetic” en el pasado y centrarte en tu nueva era coquette.

Casa Tassel

Porcelana fina, una taza de té caliente, cientos de hierbas detrás del mostrador. Casa Tassel es el lugar ideal para relajarse, conocer más sobre herbolaria y tomar fotos y videos de cómo preparas tu infusión en tazas floreadas o de tu pay de frutos rojos. Puedes comer afuera, para disfrutar de la fachada o ir en alguno de sus bazares de ropa vintage.

Dirección: Córdoba 110, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

Bella Aurora

Si lo que quieres es una gran cena italiana rodeada de naturaleza, o un brunch para empezar el día con un matcha calientito, este es el sitio correcto. Bella Aurora, de Elena Reynagas es el lugar ideal para disfrutar de la alta cocina, al mismo tiempo que te relajas en un ambiente fresco, tranquilo y, sobre todo muy elegante.

Dirección: Puebla 242, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

Rimessa

No hay nada más coquette que el vino. Si te gusta disfrutar de una buena copa en un lugar tranquilo, charlar con tus amigas o ir por el simple gusto de encontrar un sitio en donde degustar una gran botella este puede ser la opción. En Rimessa hay vinos de colección con etiquetas sumamente creativas, hay perritos, catas y experiencias que encantarán a tu paladar.

Dirección: Ámsterdam 26, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

Simonetta Bistró

Rosa pastel, luz tenue, asientos de piel. Nada describe más a lo coquette como la elegancia y la feminidad. En Simonetta bistro podrás disfrutar de una panadería dulce, tragos con flores, una copa de vino o algún desayuno saludable y bien equilibrado. Es el lugar perfecto para charlar mientras comes de la mejor manera.

Dirección: H, Virgilio 9, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

Ladurée México

El estilo francés también es muy coquette. Por eso, en esta lista no puede faltar Ladurée. Macarons, tazas de té, un decorado elegante y la máxima expresión de la pastelería francesa en México te esperan aquí. Te sentirás en una boutique parisina desde que entras.

Dirección: Virgilio esquina con, Calle Julio Verne S/n, Miguel Hidalgo, CDMX.

El Mirador en la Cineteca Nacional de las Artes

Parte de la inspiración coquette viene del cine. Si viste Priscilla, sabrás que la película, aunque es seria, tiene marcado el estilo coquette en distintas formas: desde el maquillaje, los escenarios y hasta la vestimenta de la actriz. La Cineteca Nacional de las Artes tiene un nuevo lugar para disfrutar de un café, una cerveza o un trago dentro de sus instalaciones. El Mirador te hará sentir como en una película de Sofía Coppola.

Dirección: Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX.

Isabella Café

Probablemente ya hayas visto este lugar tan rosado en algunas fotos virales de la Ciudad de México. El spot ideal si quieres sentirte en Barbieland, pues hasta la comida se pinta de rosa: desde lattes con corazones encima, hotcakes y wafles de rosa pálido, vinos rosados, mesas con floreros, platos de porcelana y hasta sopes con pensamientos. Es el fondo ideal para que tu feed de Instagram se llene de color.

Dirección: Calle de Durango 330, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX y Ámsterdam 215, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

Clarice Café Y Literatura

Finalmente, el coquette es la reivindicación de que lo girly, lo femenino o lo rosado, no significa inferior, de mal gusto o sin sentido, sino que una mujer puede ser firme en sus luchas, convicciones y posiciones políticas aún cuando decide maquillarse y verse conforme con ella misma. Por eso, Clarice Café, inspirado en la personaje principal del Silencio de los Inocentes, es uno de los mejores lugares para leer, ser crítica, pensar en comunidad y descubrir nuevos mundos, a la par que disfrutas de un buen café o una suave galleta.

Dirección: Av Michoacán 18 B, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.

Ser coquette puede ser más que un trend de Insatram, es una forma de pensar que no separa la feminidad ni la lucha. Un rosa que puede hacerse violeta cuando es necesario. Así que no lo pienses más y visita alguno de estos lugares en donde lo más importante es que seas tu misma.

