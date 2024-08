Como una potencia cervecera, el Reino Unido ofrece una gran variedad de estilos; sin embargo, entre la selección más popular que encontrarás en cada pub, y que el último informe The SIBA Independent Beer Report confirma, en la capital inglesa predominan las Lager, Real Ale, IPA, Brown Ale, Stout, Barley Wine y Best Bitter.

En Menú, te contamos todo lo que tienes que saber sobre los estilos de cerveza más populares en la capital inglesa.

Lager

Quizá la cerveza más bebida en Londres, según los comentarios que escuchas de los gerentes de pubs. De carbonatación alta y baja fermentación, estas refrescantes son un obligado en todos los barriles de los pubs. En Londres, las marcas comerciales de Lager más bebibles son la Birra Moretti, la Fosters y la Peroni, pero las puedes encontrar también en su versión artesanal, con diferentes matices, pero siempre respetando el estilo ligero, pálido y limpio que les caracteriza.

Real Ale

O mejor conocida entre los locales como "Cask Ale", esta cerveza es un must si quieres beber como un verdadero inglés. Desde el primer sorbo, sentirás la diferencia con el resto de las cervezas del mundo: temperatura más tibia y una consistencia robusta que te sorprenderá. A diferencia de las cervezas de barril, las Cask Ale no son filtradas ni pasteurizadas, permanecen "vivas" desde el barril hasta tu vaso. Notarás esta magia cuando la sirvan, porque su espuma se desvanece casi al instante de servirla, debido a su baja carbonatación, sin CO2 añadido. Una experiencia auténtica que no te puedes perder.

IPA

De color dorado o ámbar, este estilo de cerveza lo vas a poder elegir no sólo de origen británico, sino también estadounidense, ya que han tomado gran espacio en la oferta de los pubs londinenses. Sin embargo, si quieres empezar con marcas locales, degusta la Toast IPA o la Brewdog Punk IPA, ambas con una fusión lupulosa bastante característica del estilo.

Brown Ale

Originaria de la región de Newcastle, al norte de Inglaterra, esta cerveza es un verdadero festín para los sentidos. Te sorprenderá con su rica malta tostada, junto con sabores a frutos secos y caramelo. Su característico color marrón es simplemente inigualable. En los pubs londinenses, las más recomendadas son la The Kernel Brown Ale y la Newcastle Brown Ale. Cada sorbo te transportará a su tierra natal.

Barley Wine

Imagina una cerveza que se comporta como un vino robusto. A pesar de que es una cerveza muy fuerte y maltosa, con un nivel de alcohol que suele oscilar entre el 8% y el 12%, el sabor que distinguirás será afrutado y un tanto dulce. Entre las más famosas para los londinenses, están la Scattered Light Barley Wine de Siren Brew Co y la Fuller's Golden Pride.

Stout

No hay rincón de Londres donde no se beba una buena y espumosa pinta de Guinness, a pesar de ser de origen Irlandés, esta cerveza es de las reinas entre los pubs. Cada stout tiene su encanto, pero en este estilo siempre encontrarás el sabor a malta tostada y café. Además de la cremosa Guinness, no te vayas de tierra británica sin probar la Fuller's Black Cab que, además, tiene su curioso nombre honrando al icónico y famoso taxi londinense.

Bitter

Derivada de la Pale Ale, esta cerveza es completamente de origen inglés y es popular en los pubs porque la temperatura ambiente en la que normalmente se sirve la hace un acompañante perfecto del clima nublado que reina en la zona. Goza de un amargor que, aunque pronunciado, no es abrumador. Si no la habías probado antes, para comenzar a adentrarse en este estilo amargoso, no dudes en pedir la Bitter que está en todo menú de los pubs: London Pride de la cervecera Fuller’s.

