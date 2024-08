Natalya es una galardonada educadora cervecera, Beer Sommelier y Advanced Cicerone; apasionada por compartir su conocimiento sobre la cerveza con los demás porque cree que la cerveza es simplemente demasiado deliciosa para permanecer desconocida. Es la fundadora de Virtual Beer School y autora de Beer: Taste the Evolution in 50 Styles.

Primero háblame sobre ti, qué haces y cómo empezaste en la industria cervecera.

Bueno, mi nombre es Natalia, soy una de las afortunadas personas que pueden decir que enseño sobre cerveza como trabajo. Tengo el título de Advanced Cicerone, que es el tercer título de Cicerone. Un Cicerone es una persona que conoce todo acerca de la historia, estilos, producción, almacenamiento y maridaje de la cerveza. Es el examen más importante para los verdaderos conocedores de cerveza. Yo estoy en el tercer nivel, que es el que menciono, el Advanced, título que tienen sólo alrededor de 150 personas a nivel mundial.

Soy además jurado en importantes festivales en Reino Unido, doy charlas y pertenezco al Programa de Mentoría de Mujeres en la Cerveza, porque al ser un Advanced Cicerone, tengo ese compromiso, me tengo que mantener al día con las mejores tendencias y conocimientos en la escena de la cerveza en Londres y en el mundo.

Parte de tu experiencia y reconocimiento es acerca de incentivar y crecer la participación de las mujeres en la industria cervecera, ¿cómo participas en esto?

El podcast que produje durante muchos años (Beer with Nat) trató especialmente de hablar de la mujer y los diferentes roles que han desempeñado en una industria que generalmente está en su mayoría poblada por hombres. Además de eso, organizo unas divertidas reuniones con un grupo llamado Crafty Beer Girls. Nos reunimos una vez al mes en Londres en diferentes pubs de la ciudad, a través de estos creamos redes de contacto para mujeres que trabajan en la industria o para aquellas que sencillamente disfrutan de beber cerveza.

Para hablar de la cultura de Reino Unido en particular, ¿cuál sería la gran diferencia entre los bebedores de cerveza en América y México, y los de este lado del mundo, en Inglaterra?

Creo que la principal diferencia está enfocada en el “pub vs bares”; Reino Unido es sus pubs. A diferencia de los bares en otras partes, acá un pub es sensación de comunidad. Además de que puedes distinguir muy bien cuando estás en uno porque hay mucha madera y una sensación de antigüedad. Se enfoca mucho en la conversación, y realmente se centra en ser un lugar para reunir a las personas en torno a buena cerveza.

Y otra cosa que es completamente característica de acá es la cerveza Cask Ale. Un tipo de cerveza completamente inglesa, la que se sirve un poco más cálida que la demás cerveza de barril.

Leer también: Stovell, el mexicano que le cocina a la reina de Inglaterra

¿Cuál sería una selección perfecta y equilibrada de cervezas inglesas que tiene que ofrecer un pub?

Para empezar la que mencioné, la Cask Ale, este tipo tiene menos carbonatación y la temperatura cálida resalta más el aroma. Es realmente sabrosa y obligatoria para todo inglés. Debe, en la barra, también haber una Bitter, una Mild y una Stout o Porter. Aunque hoy en día puedes encontrar mucha más variedad, pero esos son los estilos tradicionales y obligados.

¿Y la cerveza artesanal? ¿Cómo está la escena de artesanales en Londres?

Hay una gran oferta de cerveza artesanal, pero de este lado del mundo lo increíble es que tomamos lo tradicional para modernizarlo. Mientras que en la industria cervecera estadounidense, se enfoca mucho más en la producción de cerveza artesanal moderna. No hay tanta tradición allí. Y muchos de los estilos que amamos hoy en día, como la IPA, un estilo de cerveza artesanal muy popular, se originaron en Inglaterra.

Entonces, para cualquiera que realmente quiera entender también los nuevos estilos de artesanales, de dónde provino y cómo cambia, venir a conocer la escena cervecera británica es una forma genial de experimentar la historia de la cerveza y, al mismo tiempo, probar la experimentación de sabores de las cervecerías pequeñas y artesanales.

Si el pub es prácticamente una institución en Inglaterra, por qué veocada vez más artículos y reportajes acerca del declive de los pubs, ¿qué está pasando?

Es muy triste, pero aún hay enormes impactos de la pandemia. Hubo tantas restricciones impuestas a los pubs durante la pandemia que muchas personas en la industria de la hospitalidad todavía están luchando para recuperarse de eso. También hay muchas otras cuestiones para los cerveceros, en el sentido de que los precios de la energía han subido, los costos de los ingredientes han aumentado, por lo que necesitan aumentar sus precios para poder costear la producción. Eso significa que necesitan cobrar más al consumidor, pero al mismo tiempo los consumidores tienen menos dinero para gastar en los pubs. Así que estamos en este tipo de círculo vicioso; en una lucha.

¿Cuál será su futuro entonces?

Justo hoy hablé con alguien que posee un pequeño pub en el oeste de Londres, y ella dijo que, por primera vez, sienten que están empezando a regularse en pie de igualdad después de la pandemia. Han pasado cuatro años desde que comenzó eso, y realmente sienten que están comenzando a estar en un lugar mejor.

No van a desaparecer, por supuesto, porque para nosotros estos sitios son nuestros puntos de encuentro, nos hace poder beber en compañía, construir una comunidad, y nos encargaremos de no perder eso.

Leer también: Estos son los beneficios de la cerveza

¿Cuál dirías que es el tipo de cerveza más popular en Londres?

Sin duda alguna, la Lager. Y no solo en su versión comercial, sino también a artesanal.

Hablemos un poco sobre la comida, la combinación de alimentos. ¿Cuál sería un buen pairing con el famoso plato fish and chips?

El delicioso fish and chips debe acompañarse con una Bitter, esta combinación es simplemente perfecta. El pescado empanizado y frito, junto con las papas, los guisantes blandos y la salsa tártara, se complementan maravillosamente con el cuerpo ligero y amargor de la Bitter, porque la amargura de su lúpulo corta con la grasa de lo empanizado y de las papas, además de que limpia el paladar para que no te abrume el pescado.

¿Para los mexicanos primerizos visitando Londres, ¿qué cerveza de barril les recomendarías para empezar?

Para empezar con lo muy clásico y fácil de beber, la popular London Pride es una muy buena opción. Tiene bastante dulzura, con sabores de caramelo y toffee, un poco de tostado, y tiene algo de amargor, pero no es demasiado amarga. Además, la encontrarás en todas partes y se combina perfectamente con la comida de pub.

Para terminar, danos tus spots favoritos en Londres para beber la mejor cerveza.

Como he hablado mucho de la Best Bitter, mi lugar favorito para beber este estilo es en el Royal Oak Pub. Está en Borough, no muy lejos de la estación London Bridge, es propiedad de una cervecería llamada Harvey’s, un pub encantador, existe desde principios de los años 1800. Tienen su Best Bitter, llamada Harvey's Sussex Best, y es sin duda mi favorita. El maestro cervecero de este pub, Miles Jenner, es un hombre maravilloso y acogedor, siempre feliz de compartir las tradiciones de la cervecería con quien quiera escucharlas.

Por otro lado, hace un tiempo trabajé en un bar llamado Mother Kelly’s, que se enfoca más en cervezas artesanales. Se inspiró en algunos bares de Nueva York y lo recomiendo muchísimo por la oferta artesanal que ofrece y que siempre va cambiando, y lo mejor es que ahora hay cuatro locales en todo Londres, los puedes encontrar en Vauxhall, Bethnal Green, Stratford y Tottenham.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters