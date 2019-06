A propósito del anuncio de la lista The World's 50 Best Restaurants en su edición 2019, que se celebró hoy en Singapur, conoce de qué va cada uno de estos restaurantes, su tiempo de reservación y cuánto te costará comer en ellos.

1. Mirazur



Ubicación: Menton, Francia

Chef: Mauro Colagreco

Reconocimiento: Best restaurante in Europe y Best restaurante in the world

Ticket promedio: de 160 a 260 euros por persona

Tiempo de espera: hasta tres meses

Dirección: 30 Avenue Aristide Briand, 06500 Menton, Francia

Cocina mediterránea de influencias francesas e italianas, en la que utiliza hortalizas y flores de su propio huerto

2. Noma



Ubicación: Copenhague

Chef: Rene Redzepi

Reconocimiento: Highest new entry

Ticket promedio: 335 euros por dos personas

Tiempo de espera: hasta tres meses

Dirección: Refshalevej 96, 1432 København K, Dinamarca

Cuenta con tres menús de acuerdo a la estación: la de vegetales, que va del 25 de junio al 21 de septiembre; de productos del bosque, que va de octubre 15 al 21 de diciembre; y la estación de frutos del mar, que comprende de enero hasta la llegada de la primavera.

3. Asador Etxebarri

Ubicación: Atxondo, España

Chef: Bittor Arguinzoniz

Reconocimiento: Tercer lugar

Ticket promedio: 180 euros por persona

Tiempo de espera: de dos hasta cuatro meses de espera

Dirección: San Juan Plaza, 1, 48291 Atxondo, Bizkaia, España

Se caracteriza por el uso del fuego, la leña y las brasas como las principales elementos para la elaboración de los platillos, con las que buscan preservar la identidad de cada uno de los ingredients que se cocinan.

4. Gaggan



Ubicación: Bangkok

Chef: Gaggan Anand

Reconocimiento: Best restaurant in Asia

Ticket promedio: 180 dólares promedio por persona

Tiempo de espera: hasta dos meses de anticipación

Dirección: 1037/1 Phloen Chit Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Tailandia

Considerado como el 'rey de la cocina progresiva india', su carta destaca por sus platillos de origen chino, tailandés, japonés e hindú.

5. Geranium



Ubicación: Copenhague

Chef: Rasmus Kofoed

Reconocimiento: Quinto mejor restaurante

Ticket promedio: 270 euros por persona

Tiempo de espera: 90 días en promedio con un anticipo por cada comensal

Dirección: Per Henrik Lings Allé 4, 8.

Cocina nacional gourmet de en la que su chef busca involucrar todos los sentidos, a través de la experimentación de sabores.

6. Central



Ubicación: Lima

Chef: Virgilio Martínez

Reconocimiento: Best restaurant in South America

Ticket promedio: 3400 pesos mexicanos por persona

Tiempo de espera: hasta dos meses de espera

Dirección: Av. Pedro de Osma 301 Lima, Barranco 15063, Perú

Rescata los sabores y recetas de la gastronomía del país, en el que se busca promover y enaltecer los ingredientes autóctonos y productos locales.

7. Mugaritz



Ubicación: San Sebastián, España

Chef: Andoni Luis Aduriz

Reconocimiento: Séptimo lugar

Ticket promedio: 220 euros por persona

Tiempo de espera: hasta mes y medio

Dirección: Aldura Aldea 20, 20100 Errenteria, Gipuzkoa

Cocina vasca que cambia de menú de acuerdo a la estación

8. Arpège



Ubicación: París

Chef: Alain Passard

Reconocimiento: Octavo lugar en la lista

Ticket promedio: de 400 a 500 euros

Tiempo de espera: un mes

Dirección: 84 Rue de Varenne, 75007 Paris, Francia

Su especialidad son los vegetales, sin embargo, hay platillos elaborados con pequeñas porciones de carne

9. Disfrutar



Ubicación: Barcelona

Chef: Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch

Reconocimiento: Noveno lugar del listado

Ticket promedio: 190 euros promedio por persona

Tiempo de espera: 180 días de anticipación

Dirección: Carrer de Villarroel, 163, 08036 Barcelona, España

Se puede esperar lo inesperado, con reinvención de platillos como una ensalada líquida, un gazpacho hecho sandwich y una yema de huevo crujiente

10. Maido

Ubicación: Lima

Chef: Mitsuharu Tsumura

Reconocimiento: Décimo lugar del listado

Ticket promedio: 450 soles peruanos

Tiempo de espera: 2 meses

Dirección: San Martin 399, Miraflores 15074

Cocina nikkei, es decir, una fusión entre cocina peruana y japonesa, con énfasis con la comida del mar