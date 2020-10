Latin America’s 50 Best Restaurants 2020 se realizará de manera virtual

El famoso listado dedicado a reconocer a los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, los Latin America’s 50 Best Restaurants, tendrán por primera vez una ceremonia virtual, misma que se podrá ver el próximo 3 de diciembre a través del canal de YouTube y página de Facebook de la organización.

“Después de consultar exhaustivamente, hemos encontrado que los chefs, restaurantes y comensales de América Latina están abrumadoramente a favor de la publicación de la lista anual en el año 2020", comentó William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Además de los reconocimientos de siempre, esta octava edición contará por primera vez con "El Espíritu de Latinoamérica", un ranking de restaurantes de cocina casual que han impactado de manera positiva en su comunidad por medio de la cocina. Este listado especial será revelado el próximo 24 de noviembre y busca mostrar al público y comensales los restaurantes y propuestas que encarnan el verdadero espíritu latino.

Es importante señalar que, los locales que conformen este rankeo especial, fueron elegidos en base a recomendaciones de chefs, miembros de LATAM 50 Best Restaurants y la guía 50 Best Discovery.

Debido a la situación actual, se tomó la decisión de realizar la ceremonia de manera completamente virtual; de igual manera, cabe recordar que la pandemia de Covid-19 ha golpeado especialmente a la industria de la hospitalidad en todo el mundo, afectando a miles de bares y restaurantes. "Esperamos que el hecho de formar parte de Latin America’s 50 Best Restaurants ayude a los chefs y restaurantes a promover sus establecimientos —y a todo el sector de gastronomía en general— a entrar en la siguiente etapa de recuperación. Creemos que 50 Best juega un rol positivo en ayudar al sector de la restauración a prosperar de nuevo, y estamos encantados de presentar la increíble exhibición de excelencia gastronómica en un formato virtual”, añadió Drew.



Premios especiales

Además del reconocimiento al "Espíritu de América Latina" que se presentará eñ 24 de noviembre, el resto de premios especiales como el American Express Icon Award; Latin America’s Best Female Chef Award; Estrella Damm Chefs’ Choice Award y Miele One To Watch Award, serán anunciados a partir del 20 de octubre; mientras que el resto de premios: Sustainable Restaurant Award; Art of Hospitality Award y Latin America’s Best Pastry Chef Award, se presentarán durante la ceremonia del 3 de diciembre.