La gastronomía catalana te espera en este festival

Durante todo el mes de julio, la gastronomía catalana será la protagonista del Festival de Cataluña en México, una iniciativa de La Delegación del Gobierno de Cataluña en México en conjunto con Prodeca y El Palacio de Hierro.

El principal objetivo de este evento es promover la gran oferta culinaria de dicha región, reconocida a nivel mundial por los sabores de su cocina y sus productos.

Leer más: Qué alimentos puedes comprar con 50 pesos



El sabor de Cataluña en tus manos

Bajo el lema “Cataluña, donde la comida es cultura” será posible viajar a través de los sentidos desde la comodidad de 11 distintas tiendas de Palacio de Hierro. Como parte de este festival gastronómico, se realizarán diversas actividades, con catas y degustaciones de productos catalanes gourmet.



Foto. El Universal

Cada jueves podrás ser parte de estas experiencias en distintos puntos. Comenzando el 14 de julio, se llevará a cabo una degustación de conservas del mar, acompañada por una cata de vermuts con coctelería.

Posteriormente, el 21 de julio se realizará una cata de vinos con algunas de las 12 Denominaciones de Origen de más prestigio con las que cuenta Cataluña: DO. Catalunya, DOQ. Priorat, DO. Conca de Barberà, DO. Terra Alta, DO. Penedès y DO. Cava. Para terminar, el 28 de julio se realizará una cata de tés y cafés.



Foto: especial

Cataluña, un punto famoso por sus viñedos y bodegas, sus deliciosos embutidos de tierra firme, las conservas tradicionales de sus mariscos del Mediterráneo, y el clásico vermut de la hora del aperitivo, pretende enamorar paladares con la llegada de más de 100 productos entre vinos tintos y blancos, cavas, anís, vermut, chocolates, aceites, vinagres, agua mineral, embutidos y snacks de más de 23 marcas catalanas a los aparadores de Palacio de Hierro.

Leer más: ¿Dónde comer y beber en Zacatecas?



La cocina Catalana

Para saborear la cocina de Cataluña, los restaurantes Al Andalus, Guria, Tres Galeones y Café Palacio, ubicados en la Terraza Palacio y sus áreas gourmet, se suman al Festival de Cataluña en México con la propuesta de platillos típicos de la cocina catalana como chipirones en su tinta con escalivada, butifarra con mongetes, crema catalana y diversas bebidas como cóctel las ramblas y Cataluña de verano. Un viaje sensorial que te trasladará a orillas del Mediterráneo.



Foto. El Universal

La agenda de actividades se centrará en 11 tiendas de Palacio de Hierro ubicadas en distintos puntos de la República. En la Ciudad de México: Polanco, Perisur, Santa Fe, Satélite, Centro, Interlomas, Durango, Coyoacán; en Puebla, en Querétaro y Monterrey.

Leer más: Qué personas no deben beber cerveza



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters