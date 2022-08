¡La flor maravilla! Estos son los beneficios de la caléndula

Entre las hierbas de la familia de las asteráceas (girasol, lechuga, manzanilla, etc) destaca la caléndula, una planta conocida desde las sociedades antiguas, y que cuenta con diversos usos y beneficios dentro de la medicina.

También conocida como botón de oro, mercadela o maravilla, es una flor originaria de Asia y del sur de Europa. Una de sus ventajas es que puede crecer en cualquier momento del año.

La flor posee tallos de colores anaranjados o amarillos, tienen tallos carnosos con hojas largas y redondas, en el centro puede ser café o amarillo y son un poco pegajosas debido a la resina que las cubre.

Los usos de la caléndula a través del tiempo

Desde la Antigua Grecia la caléndula era usada para diversas aplicaciones medicinales. Pero también posee propiedades ornamentales y alimenticias.



Foto: Silberfuchs / Pixabay

En la Edad Media, por ejemplo, la flor era para colorear quesos y mantequillas; en la Guerra Civil de Estados Unidos y en la Primera Guerra Mundial, los pétalos se usaban para curar heridas.

Y en algunas culturas como la hindú se usa como un complemento de alimentos, telas y cosméticos; en México, por su parte, eran usadas por las civilizaciones maya y azteca, y ahora están en las procesiones del Día de Muertos.

Estos usos derivan de los triperpenos, su principal activo, que sirven como antiinflamatorios, antimicrobios y antiviral. Del mismo modo, la planta también posee ácido acetilsalicílico, que genera mayor flujo de sangre.



Foto: Mareefe / Pixabay

Otros compuestos como el ácido oleico, lupeol, arminas y quercetina, la Alfa-amilasa y β-amirina proporcionan antioxidantes, regeneran el tejido en las heridas y dan una sensación de calma en la piel.

Por otro lado, en la gastronomía se usa en las ensaladas, para preparar infusiones o como un sustituto del azafrán.

Beneficios de la caléndula en la salud

Uno de los efectos positivos que trae la caléndula son la cicatrización y el efecto antiséptico. La planta ayuda a la regeneración de la piel y a producir colágeno. Es ideal para tratar heridas y cicatrices. Además, varias cremas cuentan con esta planta por sus efectos calmantes y emolientes para quemaduras. En este sentido, tiene un alto uso en cosméticos.

Asimismo, sirve para reducir la proliferación de bacterias y hongos. Para este funcionamiento, es común usar la caléndula tanto en infusiones como en cremas.



Foto: Hans / Pixabay

Por otro lado, alivia problemas digestivos y dolores relacionados con el ciclo menstrual. Los flavonoides tratan los espasmos de las mujeres cuando tienen el periodo, y también ayudan a la indigestión y el vómito.

Sobre su capacidad antiinflamatoria, ayuda a las infecciones bucofaríngeas; es decir, ayuda a calmar el dolor de las llagas en la boca, reduce la inflación gingival y calma síntomas de la faringitis.

Otro de sus beneficios recae en el funcionamiento de la vista. Sus compuestos antioxidantes, así como su concentración de betacaroteno, ayudan a la vista cansada y aportan para prevenir cataratas en los ojos. Para esto, se recomienda aplicar unas cuantas gotas de infusión en una gasa o algodón limpio.



Foto: silviarita / Pixabay

Algunas precauciones

En caso de embarazo, no se recomienda tomar caléndula, pues puede que exista un aborto espontáneo. Además, no es viable ingerirla durante la lactancia, pues no hay suficiente información que indique si es segura para usarla en este periodo.

