Jeff Bell, el mixólogo cautivó a México

Jeff Bell trabaja en Nueva York, pero mundialmente se ha convertido en uno de los mixólogos más importantes y reconocidos del momento. Él es parte de “Please Don’t tell” un bar del estado, aunque él lo percibe más como un movimiento. El speakeasy se encuentra tras un carrito de Crif Dogs al que tienes que acceder marcando 1 en una vieja cabina de teléfono. Jeff Bell tiene más o menos 12 años trabajando en ese lugar donde comenzó como asistente de barman.

Elegido como el mejor bar del mundo en 2011 por World’s 50 Best Bars, y a él coronado como el mejor bartender del mundo en 2017 por Tales of the Cocktail, Jeff Bell llega a México de la mano de Etéreo Auberge, el nuevo resort de lujo en la Riviera Maya, donde además de una colaboración de sabores, las influencias de los productos mexicanos han revolucionado la manera en la que el mixólogo hace sus tragos.



Foto: Alan Nájera

Dentro de “El Nicho” un espacio de relajación dentro de Etéreo Auberge, Jeff Bell le cuenta a El Universal, entre varias de sus creaciones, cómo llegó a ser quien es, y cómo la autenticidad de México lo inspira.

“Los productos orgánicos mexicanos son mejores que los de Estados Unidos, el elote por ejemplo es más auténtico que en Nueva York, incluso hay salsas que no encuentras allá. Hace unos meses vine aquí [a Etéreo] y pude probar la comida que el Chef Miguel Balthazaar prepara, saborear los ingredientes con las que están hechas y así pude descubrir qué sabores vendrían bien para mi trabajo. Muchos de ellos no los puedes encontrar en Nueva York”, comentó Jeff mientras se alistaba para preparar unas bebidas personalizadas para los asistentes de El Nicho.

Foto: Alan Nájera

Alrededor de los restaurantes de Etéreo, siempre hay una vista al mar, o a la reserva de mangle que resguarda el lugar. Jeff dice que este spot es un cambio fresco, a comparación con la localidad donde PDT, que lleva 15 años abierto, se encuentra.

“Nueva York es un lugar en medio de la ciudad, un tanto oscuro. Poder venir a México, y a este magnífico Resort es una experiencia sensorial, única, llena de paz. Venir aquí me permite hacer cocktails para este tipo de ambiente, eso realmente me gusta, es muy divertido.”

De acuerdo con Jeff, una de las cosas que más cambia, además del ambiente, son los productos que usa. “Intento hacer cocktails con productos que crezcan cerca, que vayan con la identidad del lugar”. Cerca de Nueva York, los frutos rojos son algo que crece con frecuencia y, por lo tanto, un ingrediente usual en la coctelería de Jeff. El elote es uno de mis ingredientes favoritos para usar aquí en México, puedo usar agua de este para crear cocktails que no sabrían igual en NY, usarlos con Whiskey, o la cerveza de aquí son algo que realmente me gusta”.

Foto: Alan Nájera

Mientras Jeff preparaba más tragos usando solamente licores, vinos y productos mexicanos, parte de la escencia de Etéreo Auberge, el mixólogo recuerda cómo fue que inició en el mundo de los bares y los cocktails.

“Recuerdo que fue en la universidad, tenía como 21 años y estaba fascinado con los restaurantes. Mientras veía preparar los cocktails, me decía a mí mismo que quizás podría hacer algo nuevo, probar nuevos sabores, aunque no sabía si sería lo suficientemente bueno”, dijo Jeff.

Bell terminaba sus últimos cócteles para una pareja que venía al evento en “El nicho”, y mientras los servía comentó: “Soy de Seattle, y cuando me mudé a Nueva York, fue todo un mundo nuevo, una forma completamente diferente de hacer mixología. Aunque fui a la universidad, mi escuela siempre fueron los bares, la cocina, los restaurantes. Así fue como aprendí todo”.

Foto: Alan Nájera

A un lado de la sala donde se desarrolla la magia de la mixología, Jose Antonio Magaña, el bartender principal de Etéreo se asegura que todo esté bien, él es una de “las guías para entender todo el mundo de sabores mexicanos y de bebidas que este lugar ofrece” según Bell, quién además agradeció la hospitalidad del Resort, de los comensales y de su amigo Magaña.

Antes de terminar el día, Jeff cuenta cómo para él, su trabajo, la mixología y hacer cocktails es como pintar. “Es tomar los colores de una granada, ponerlos en un vaso, agregarles especias, un poco de Whiskey o cualquier otra bebida, por ejemplo, probarlo y ver que hace falta. Dar pinceladas, acomodar sabores. Eso es lo que amo de mi trabajo”.



