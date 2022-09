Esto es lo que conocimos (y comimos) en Chicago Gourmet

Hasta antes de conocerla, mis referencias de Chicago se centraban en uno de sus personajes más famosos: Al Capone, ese gánster con trajes hechos a la medida y gusto por el jazz, la buena vida y por la comida y bebida gourmet. Después de visitarla, es fácil entender por qué tenía debilidad por ella, ya que es imposible no enamorarse de su escena culinaria, de su arquitectura, de sus noches vibrantes y de la calidez de la gente que la nutren.

Foto: especial

La historia de Chicago está tejida por miles de inmigrantes que, en su búsqueda de oportunidades, se quedaron al frente de los lugares que los acogieron al llegar y que actualmente están poniendo a la ciudad en boca de todos (literal y figuradamente). Muestra de ello es Chicago Gourmet, una de las ferias gastronómicas más importantes del mundo, donde chefs reconocidos dan una “probadita” de eso que los ha colocado en la meca culinaria. Esto pasó en la edición 2022.

Entre gigantes te veas

Los apasionados del buen comer se dieron cita en el Millennium Park con mayor emoción que en otros años, pues marcó el regresó del evento después de la pandemia. Durante cuatro días, los asistentes probaron la comida de los mejores chefs de la ciudad, quienes los hicieron pasar de los tacos y tequila a las cervezas artesanales, grandes vinos, hamburguesas y hasta a un adelantado Oktoberfest.



​​​​​​​Foto: especial

El aclamado chef Rick Bayless fue el anfitrión de la primera noche, dedicada a los tacos y al tequila, en la cual presentó uno de lengua, chorizo, papas caramelizadas y salsa verde, que dejó a más de uno con la boca abierta. Al respecto, el chef comentó que: “Los tacos son una de las comidas más grandiosas del mundo y uno de los platillos más atesorados por todos”.

El segundo día, las hamburguesas fueron las protagonistas del Hamburger Hop, amadrinado por Stephanie Izard, la primera chef mujer en ganar el premio Top Chef de Bravo. Un jurado y el público votaron por sus favoritas y coronaron a Kwame Onwuachi (People's Choice Award) por su creación The Truffle Burger, con queso mozzarella ahumado taleggio y trufa rallada, y a Corey Grupe (Judges’ Award Winner) por The Little Miss Figgy Burger hecha con un fondue de camembert e higo, tocino y pimientos encurtidos.



Foto: especial

Grand Cru es el evento exclusivo del festival y no es para menos, pues en él se reúnen las mejores casas vitivinícolas y las propuestas gastronómicas de varios chefs galardonados de todas partes de la ciudad y del mundo, como Daniel Boulud, reconocido con dos estrellas Michelin. El cierre del evento fue un gran brindis con cervezas artesanales y comida típica del Oktoberfest, como salchichas en varias presentaciones y sabores, y donde los mexicanos volvieron a aparecer con la cervecería Casa Humilde. Este 2022, el Chicago Gourmet volvió a mostrar por qué, tal y como dijo la alcaldesa de la ciudad Tori Lightfood, “Chicago es el centro culinario del mundo”.

