Este es el reto de la papa más picante del mundo, ¿te atreverías?

Tiktok es una plataforma que alberga contenido temático de todo tipo. Entre todo el abanico de posibilidades de las que puedes disfrutar en la aplicación están, siempre, los populares challenge. Esta vez, las grandes protagonistas son unas papitas que prometen ser las más picosas del mundo.

La papita más picosa del mundo

Las responsables de este reto son las Paqui One Chip Challenge, una marca de papitas que promueven el reto de aguantar comiendolas por más tiempo sin beber agua. De acuerdo a su página de internet, los niveles van desde 1 minuto obteniendo el título “sin poder” hasta pasar una hora comiendo, ganando el título de “invencible”.

Aunque parezca un reto fácil, la verdad es que muchos creadores de contenido no han podido superar el reto, escupiendo y atragantándose con las papitas antes del minuto. Estos jóvenes agregan también los pimientos que ofrece la marca “Carolina Reaper” y “Scorpion” que, según dicen, son los más picosos del planeta.

En los numerosos videos de este challenge, se pueden ver a las personas que lo intentan llorar de la picosidad de la papita. Inclusive hay casos en los que los jóvenes se han desmayado debido a consumir el producto. Por lo que han hecho advertencias en Estados Unidos y Canadá para comer con responsabilidad y, de ser posible, evitar hacer el challenge.



Estas ciudades fueron el foco del challenge pues es donde principalmente se venden las papitas, además fue en Texas, Georgia, California y Colorado donde se reportó que planeaban restringir el consumo del producto.

La más reciente edición de Paqui es de maíz azul, la cual promete que, con los pimientos que vienen en la bolsita, te pintará la lengua de este color. Está cortada en forma de totopo, hecho con aceite de girasol o cártamo, chile carolina reaper, chile escorpión, sal marina y colorante azul.

El empaque más vendido de Paqui es el One Chip Challenge, que sólo tiene una papita en el empaque, más o menos de 6 gramos. Y cuesta 11.99 dólares, que serían como 240 pesos mexicanos si se vendiera en el país. Afortunada o desafortunadamente, este producto sólo se vende en Estados Unidos y Canadá, las publicidades no están permitidas y, al menos el producto original, no se distribuye en otros países, ni siquiera por Amazon.



Paqui cuenta con distintos sabores de papitas, entre ellos están los de chile con limón; tomate y crema; jalapeño y piña; queso; y habanero. Además del nuevo sabor de maíz azul. En la página también tiene una escala para ver las papitas más picantes, así como el tiempo en que debes estar comiendolas para ganar el challenge, por si tienes la oportunidad de probarla.



