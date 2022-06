Don Alberto González, llega con su equipo desde las 8:30 de la mañana a poner el puesto de tacos de asada. colocal la lona, el sador, el comal para las tortillas, prepara las salsas y él habilidosamente, comienza a afilar su cuchillo.

Leer más: Este comedor comunitario alimenta corazones y la inclusión

La conquista de esta taquería hacia los hambrientos y antojadizos comienza con el comal bien caliente, aceite y tssssss, un bistec de carne de res cortado al momento, además de longaniza que poco a poco se va dorando y soltando su jugo. Parte de los aromas que van atrapando a todo transeúnte que pasa por la calle de Artículo 123 y Bucareli.

Como el taco es democrático, aquí todos se dan cita: los policías, los periodistas, los albañiles, los vendedores de piezas de electrodomésticos, los niños fresas que piden desde su auto para llevar, los choferes del Metrobús, vecinos y familias van desfilando a diferentes horas del día para pedir unos tacos ya sean con una o dos tortillas. A nosotros, nos gustan copia.



Esto es lo que puedes pedir

El menú es sencillo y directo: bistec, longaniza, pollo, campechano y el especial. Este último es para los conocedores y para quien tenga más presupuesto, ya que está arriba de los cien pesos, pero lo vale. El corte del taco especial es más grueso y deberán salir entre cuatro a cinco tacos, dependiento qué tanta proteína quiera abrazar en cada tortilla.

Al día venden entre 20 a 21 kilogramos de carne de res hecha taquitos.

Los complementos son varios. En el departamento de salsas tenemos la verde y roja crudas, el pico de gallo y las rajas de cebolla con habanero. En el de guarniciones están lso frijolitos bayos cocidos, ni tan caldosos, pero tampoco secos. De agua hay un vitrolero frío con el agua del día, además de lso refrescos de siempre.

¿Por qué la carne es tan buena aquí?

La respuesta está en que don Alberto antes de ser taquero fue tablajero en el rastro de carne ubicado en las calles de Aluminio y Eduardo Molina. "De ahí me nació el gusto por el oficio de los taqueros, todo lo que aprendí de tablajero me ayudó a saber qué carne es la mejor para mis tacos. A mí me gusta el roast beef", asegura Alberto, oriundo de Puebla.

Leer más: Taquería el Torito, especialistas en tacos de tripa desde hace más de cinco décadas

El buen gusto de Bucareli, abre de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, hora en la que la carne se ha terminado casi en tu totalidad. La recomendación es llegar entre la una y media y dos de la tarde para alcanzar frijoles, quedan muy bien en el taco campechano.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters