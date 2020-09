La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus también le ha impactado de modo negativo y se complicó aún más cuando el pasado 20 de agosto, policías de la CDMX agredieron a Lady Tacos de Canasta luego de que intentaron decomisar su mercancía: “La manera en la que se dio no fue la más correcta, pero ya pasó. Afortunadamente hay mucha gente que nos apoya y ahorita queremos echarle todos los ‘kilos’ para seguir adelante. Hay que alzar la voz cuando sea necesario”.



Foto: IG @francodibuja

También ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad. Por el momento sólo está dando servicio a domicilio. Sin embargo, “a partir del sábado (12 de septiembre) iniciamos nuevamente en el pasaje América, a un costado del edificio de los azulejos, en la calle de Madero número seis. Realmente ese ha sido nuestro sitio desde un principio y vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder trabajar otra vez ”, enfatiza.

De cuando se convirtió en Lady Tacos de Canasta

Fue hace cuatro años cuando un vídeo difundido en las redes sociales Francisco Marven dio el salto a la fama, ahora conocida como ‘Lady Tacos de Canasta’. “Desde entonces me han invitado a diversos programas, festivales y marchas, fue un ‘boom’ muy grande”, comentó. En un principio, no recibió con gusto el mote, ya que lo consideraba como una burla, “era el tiempo de las Ladys y los Lords, a la gente le causaba mucha risa, pero no pensaban que me dedicara a hacer tacos y que sólo había aprovechado un momento para acercarme a una canasta y volverme una estrella”.



Foto: IG @ladytacosdecanasta

Decidió aprovechar la situación para resaltar con gran orgullo sus raíces. Vestida con un traje típico, sale muy temprano de su hogar, montada en su bicicleta para recorrer distintos puntos de la capital de nuestro país. Hoy su característico grito “¡Tacos de canasta, los tacos!” re suena con fuerza en las calles y es reconocido por cualquier chilango. “Me encanta andar de aquí para allá. Me suelen decir que soy pata de perro, pero la ciudad es para recorrerla y conocerla”, comenta..

Sobre su origen

Nació en la Villa de Etla, Oaxaca, en los valles centrales. “Amo Oaxaca y sus tradiciones. Tiene todo, si no es el primero, seguro ocupa uno de los primeros puestos en importancia gastronómica. Siempre he tratado de ponerle ese toque oaxaqueño a mi sazón. No hemos terminado de compartir con la gente y queremos seguirlo haciendo”, dice Marven. ‘Lady Tacos de Canasta’viene de una familia de talentosos cocineros a quienes les memorizó las técnicas que hoy emplea: “El don lo heredé de mi papá y de mi abuelita. Aprendí viendo, tengo esa facilidad. Me la pasaba observando todo lo que hacían, prácticamente fue a ojo de buen cubero”.

Recuerda con gran alegría un platillo en particular, considerado como insignia de la región y del cual son uno de los principales productores: el mole negro. “Mi abuela lo preparaba desde cero, era una ceremonia en la que nos involucraba a todos los miembros. Desafortunadamente ya está grande, pero le voy a insistir para que nos lo vuelva a hacer, es maravilloso ver cómo lo cocina, es todo un ritual que puede durar hasta días. Yo no tengo las herramientas para hacerlo, pero algún día podríamos intentar unos tacos de mole, ¿por qué no?”, se pregunta. La pasión por los tacos de canasta también viene de la familia, toda su vida se ha visto rodeada de ellos.



Foto: IG @ladytacosdecanasta

Llegué a la CDMX a los siete años con mis papás. Ellos comenzaron con el negocio. Yo les decía 'voy a hacer todo, menos vender tacos' y en un momento de mucha necesidad lo acabé haciendo. No me terminó de convencer, iba y regresaba con la canasta casi llena, hasta que un día me compraron todos, me gustó y repetí. Le tomé el gusto y el cariño”. Lady Tacos de Canasta’se despide con un mensaje dirigido a toda la gente que ha sido afectada por la Covid-19: “Quiero decirles que no desistan, que le sigan echando ganas. Ya estamos casi del otro lado y debemos seguir tomando nuestras debidas precauciones. Las personas salen todos los días a trabajar y no necesitan que se los diga yo, están luchando cada día”.