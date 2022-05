Dónde venden más caro y más barato el kilo de tortillas en México

En México es bien sabido que las tortillas son uno de los productos que no deben faltar en las mesas de las familias a la hora del desayuno, comida o cena. Su consumo es cotidiano, ya sea como ingrediente principal o un buen acompañamiento. Este producto básico es consumido en todo el país. Sin embargo, ¿sabes en qué lugares venden más caro y más barato el kilo? Descúbrelo a continuación.



La popular tortilla de maíz es un producto conocido en todas las zonas de México, de norte a sur y de este a oeste. Es considerada, incluso, por el Sistema de Información Cultural (SIC) como uno de los pocos símbolos mexicanos que rige como identificador de la gastronomía nacional.



No obstante, su principal ingrediente: el maíz, materia prima que pasa desde el cultivo hasta su distribución, para después ser transformado en nixtamal, masa y posteriormente en tortillas, no está exento de sufrir cambios en su precio. Lo mismo sucede con la harina de maíz nixtamalizado ya que, el SIC asegura, es el otro producto que actualmente la mayoría de las tortillerías urbanas utilizan.



Por lo tanto, ante la alza o baja de los precios de estas dos materias primas, el costo de la tortilla se ve afectado.

Aunque el precio fluctúe, no debes ser víctima de abusos. Por ello, a continuación, tomando como base un estudio que realizó el Sistema Nacional de Información de Integración de Mercados (SNIIM), te presentamos el costo promedio del kilo de tortilla en el mes de abril de 2022 en los distintos estados de la República Mexicana.



Estados donde se vende más caro el kilo de tortillas en México

Coahuila: para este estado la investigación arrojó el promedio del precio de kilo de tortillas en tres ciudades diferentes. Piedras Negras con 22 pesos; Saltillo con 21 pesos, y Torreón con 18.7 pesos.



Morelos: la ciudad de Cuernavaca actualmente vende su tortilla en 22.67 pesos el kilo.



Tamaulipas: uno de los estados donde el kilo de tortillas se vende más caro pues en 5 de sus ciudades más importantes donde se realizó la investigación el kilo revesa los 20 pesos. Ciudad Victoria a 22 pesos; Matamoros a 23 pesos; Nuevo Laredo 21 pesos; Reynosa a 23.25 y Tampico a 25 pesos.



Baja California: tanto en Mexicali como en Tijuana, dos de las ciudades principales de este estado, el precio promedio del kilo de tortillas rebasó los 20 pesos. Mientras que en Tijuana fue de 22.26 pesos, en Mexicali se vende en 24.29 pesos.



Baja California Sur: este estado, vecino al anterior, manejó un precio promedio en su capital La Paz de 23.25 pesos el kilo.



Yucatán: en la ciudad de Mérida el precio promedio del kilo de tortillas es de 23.57 pesos.



Sonora: otro de los estados donde el kilo de tortillas se vende más caro pues aunque en Ciudad Obregón el promedio está en los 21.67 pesos, en la ciudad de Nogales se vende en 25 pesos y en Hermosillo a 26 pesos.



Guerrero: este estado es el que lidera la lista de precios más altos para el kilo de tortillas pues, aunque la ciudad de Chilpancingo manejó un promedio mensual de 21.69 pesos, en Acapulco es donde actualmente se vende la tortilla más cara, ya que los datos de la investigación arrojaron que al principio del mes el promedio por kilo fue de 24.75 pesos, sin embargo en los últimos días, subió hasta los 27 pesos.



Estados donde se vende más barato el kilo de tortillas en México

Estado de México: en este estado de la República Mexicana el precio promedio del kilo de tortillas es de 17 pesos.



Veracruz: aunque en este estado se hizo la investigación en tres ciudades diferentes la que resultó tener el kilo de tortillas más barato fue Xalapa con 16.75 pesos, a diferencia de Coatzacoalcos con 20 pesos y Veracruz con 18.75 pesos.



Durango: en esta ciudad el kilo de tortillas mantiene un precio promedio de 14.50 pesos.



Puebla: en la ciudad de Puebla también se encuentra uno de los precios más baratos de la tortilla manejando un promedio de 14.15 pesos el kilo.



Tlaxcala: a punto de ser el estado con el precio del kilo de tortillas más barato, queda en segundo lugar este mes con un promedio de 14 pesos.



Chihuahua: aunque este estado maneje en la ciudad de Chihuahua un precio de 21.17 pesos el kilo, en Ciudad Juárez es diferente, liderando la lista del precio más barato del kilo de tortillas a tan solo 13.56 pesos.



Los demás estados de México entran en un rango de 18 a 22 pesos el kilo de tortillas, por lo que el Informe Mensual de Precios Diarios de Tortilla en Tortillerías y Autoservicios del mes de abril de 2022 concluye que el promedio del precio del kilo de tortillas es de 20.17 pesos.

