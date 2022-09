Don Manolito, la taquería que está ganando terreno en el mundo

Encontrar una buena taquería es un poco difícil, en especial porque tienen menús similares; sin embargo, para Don Manolito, esto no representa un problema, ya que ellos buscan presentar a sus clientes un producto distinto, con recetas familiares que van en generación en generación.

En este sentido, Eduardo Palacio, director general de Don Manolito, define a la taquería como “diferente”, que busca innovar con sus productos de “alta calidad” y con tacos que son difíciles de encontrar en otro restaurante.

Los primeros pasos

La historia de Don Manolito empieza con Manuel Palacio, abuelo y padre amante de la cocina que solía preparar cazuelas de comida para su familia.

En una de esas reuniones surgió el famoso taco campechano (con cecina, longaniza y chicharrón) y su famosa salsa roja, que su receta todavía es un misterio.



Foto: Don Manolito

Pero Manuel Palacio no es el creador de la taquería que lleva su nombre, sino que fue su hijo Eduardo quien aprendió la receta, decidió abrir la primera taquería en 2005 y compartir el negocio con su esposa e hijos; entre ellos, su tocayo Eduardo, quien hoy en día es director general de la taquería.

Aunque el menú tiene pocos ingredientes, en la taquería tienen una metodología para escoger los productos: papás y hermanos prueban los ingredientes y, si les gusta, los añaden en su menú.

Leer más: Cuánto cuesta comer en los tacos Orinoco a los que fue Dua Lipa

“Todo lo nuevo lo probamos en casa, como su fuera una audición. Si pasa el filtro familiar, se queda”, comentó Palacio.

Posicionarse en el extranjero



Foto: Don Manolito

A partir de 2011 comenzó la travesía de expandir su sabor en todo México, para después cautivar las calles de otros países. Hoy en día cuentan con más de 30 restaurantes en la república mexicana, uno en Estados Unidos, dos en Honduras y dos en España; una de estas apenas la inauguraron el jueves 22 de septiembre.

Pero los intentos no quedan ahí, ya que para finales de 2022 quieren abrir su tercera franquicia en Madrid y una en San Antonio, Texas.

De esta manera, Eduardo Palacio confiesa que parte de su éxito, que los ha posicionado en otras partes del mundo, deriva de aplicar ciertas fórmulas: buscar productos artesanales de buena calidad y menús fuera de lo convencional.

Foto: Don Manolito

“Nuestra ventaja es que somos diferentes. En comparación al Califa o Taquearte, con mucho respeto, nosotros no tenemos menús similares. No vendemos tacos de trompo, costilla o chuleta; ofrecemos tacos que la gente no encuentra en otro lado. La gente cree que solo hay tacos al pastor, pero llegan a Don Manolito y se dan cuenta que no es así”, destaca.

"Innovar para igualar el sabor"

El taco campechano y la Maja (una costra de queso Oaxaca relleno de carne) son los dos platillos más pedidos en Don Manolito; sin embargo, esto no los ha detenido para buscar otras alternativas para a aquellos que no ingieren ningún producto de origen animal.

Leer más: Pizza Grata cumple su primer aniversario con grandes chefs

En su servicio de entrega a domicilio tienen un concepto vegano, basado en ninguna proteína animal y con sustitutos de carne como la soya y el trigo.



Foto: Don Manolito

Si bien tienen en cuenta de que es “imposible igualar el sabor de la carne”, Palacio acepta que, para adaptarse a este mercado, hacen un esfuerzo para que la soya sea lo más parecido a la res o al puerco.

“La tirada es que sepa muy parecido y dar una opción a la gente vegana y aquellas que, a lo mejor, quieren reducir su consumo de carne”, enfatiza.

El servicio de taco vegano solo está disponible en el servicio de entrega de Uber Eats, en las sucursales en la colonia Nápoles, Tlalpan y Roma.

Contacto

Página web: https://tacosdonmanolito.com/

Facebook: Tacos Don Manolito

Instagram: @donmanolitomx



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters