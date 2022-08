Descubre este brunch dominical con mimosas y vista al paseo de la Reforma

Los domingos se inventaron para despertar tarde, descansar y desayunar a la hora que se antoje. El Hotel Marquis Reforma entendió esto y ahora puedes pasar el mejor día en su brunch dominical dentro del restaurante Los Canarios.

Si buscas el plan perfecto para un fin de semana en la Ciudad de México, puedes hospedarte dentro de este hotel, el cual desde hace 30 años recibe a visitantes locales e internacionales para darles una estadía inolvidable, y visitar el brunch para iniciar el día.

No importa si no estás hospedado en el hotel, el restaurante Los Canarios te recibe todos los días con un menú internacional a la carta. Sin embargo, cada domingo la magia de su brunch se apodera del espacio para ofrecerte una gran variedad de alimentos de 9:00 am a 5:00 pm.

En un ambiente totalmente familiar y con una vista privilegiada al paseo de la Reforma, puedes encontrar todo para tener un almuerzo digno de suspiros, a cargo del chef Javier Salazar.

Los Canarios se llena con estaciones para todos los gustos. A manera de buffet, es posible recorrer y elegir entre las opciones. Frutas frescas de temporada, con los acompañantes que no pueden faltar, yogurt, miel, granola y todo lo necesario para que armes tu propia mezcla.

La barra de jugos tiene desde los clásicos, de naranja y toronja, hasta juego verde o de mamey. Si buscas algo para despertar, hay café y una sección con atoles, chocolate y demás bebidas calientes, con su respectiva canasta de pan dulce horneado en casa.

Con una oferta inclinada hacia la cocina mexicana, el almuerzo no estaría completo sin huevos, que se preparan al gusto en la barra caliente. Los chilaquiles, sopes, quesadillas, barbacoa e incluso pancita, no pueden faltar. Para los antojadizos, hay pambazos hechos al momento y un carrito de elotes y esquites.

Los frutos del mar son parte indispensable del brunch, así que será difícil decidir entre ceviches, ostiones, camarones, salmón y demás pescados disponibles para disfrutar. No olvides las mimosas, van muy bien con la selección de carnes frías y quesos, que se antojan aún más conforme cae la tarde.

Deja espacio para el postre. Hay pasteles, tartas, strudel, entre otras delicias más, en porciones perfectas para probar un poco de todo.

El precio del brunch es de $799.00 e incluye una mimosa por persona. La variedad de las 10 estaciones te dejará encantado y seguramente, se hará tu sitio favorito para el almuerzo dominical.

Visita el brunch de Los Canarios en el Hotel Marquis Reforma con toda la familia, los más pequeños podrán divertirse en el área de juegos y tú tendrás un domingo delicioso.

