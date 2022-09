Cuatro mexicanos son reconocidos en The Best Chefs Awards 2022

Este galardón internacional es una actividad anual en la que se presentan a aquellos cocineros que con pasión, determinación y mucho trabajo llegan al éxito de sus carreras. son un ejemplo para las nuevas generaciones que buscan incursionar en el mundo de la cocina y de la hospitalidad.

Leer más: 5 cosas que no sabías que había en Belice y que deberías probar

La historia de este premio

The Best Chef fue creado por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau siete años atrás como un concepto, para que en 2017 se lanzara la primera lista. Su proopósito en crear esta lista fue reunir a los mejores pensadores y líderes del mundo gastronómico y fine dining y ponerlo en el reflector para que todo el mundo los conozca. Y con ello, las nuevas generaciones emprendan una carrera con el ejemplo.

¿Cómo se vota?

Se nominan a 200 profesionales. 100 de ellos deben ser "caras nuevas", mientras los otros 100 salen de la lista pasada. 150 personas de la industria emiten su elección de manera anónima. cuando se tienen los nombre se ranquean para hacer la última votación en la que la elección de los chefs representan el 70% del resultado final; los votos de los profesionales representan el 30% de los resultados finales. De esta forma, los chefs consiguen influir más en la lista.

Leer más: El Festival del Asado llega al Pueblo Mágico de Tepoztlán

La votación se lleva a cabo a través de una encuesta en línea segura donde a cada miembro se le envía un enlace único con un proceso de votación simple. Cada persona puede votar por 10 chefs, eligiendo de una lista desplegable y el sistema de puntos es de 10 a 100. La votación comienza a principios de mayo con una ventana de un mes para votar. Los chefs no pueden votar por sí mismos. Una vez completada la encuesta, se han emitido los votos. Para entonces no hay manera de cambiar un voto. Ni siquiera la organización The Best Chef tiene acceso a los resultados hasta que finaliza el periodo de votaciones.

El top de lo mejor

Este año, la ceremonia se realizó en Madrid España. El controversial español, Dabiz Muñoz del restaurante Diverxo se llevó el primer lugar, seguido de René Redzepi de Noma, Joan Roca de El Celler de Can Roca, Massimo Botura de La Ostería Francescana y Andoni Luis Aduriz en el quinto lugar.



Dabiz Muñóz fue distinguido por otros dos premios: City Gourmet y Voted by Professionals.

El mexicano Jorge Vallejo aparece en el sitio número 57. Después encontramos a Elena Reygadas en el sitio 73, seguido de Karime López quien comparte la mención con Takahiko Kondo (Gucci Osteria en florencia) en el lugar 82 y finalmente, Santiago Lastra en la posición 84.