La Semana Santa está cada vez más cerca y muchas son las personas que continúan con la tradición de no comer carne durante la época de cuaresma. El problema es que, conforme pasan las semanas, se va haciendo más complicado pensar en qué cocinar. Si buscas una opción diferente y económica, en esta ocasión te traemos la receta de albóndigas de pescado de Doña Ángela.

En los últimos días, pensando en la gente que, como ella, respetan las restricciones de alimentación en la cuaresma, Doña Ángela, del canal de YouTube "De mi rancho a tu cocina" nos mostró cómo hacer un platillo delicioso y original que será ideal para esta época, pero que, estamos seguros, querrás hacer más de una vez en todo el año.

Receta de albóndigas de pescado

Ya sea por respetar la cuaresma o simplemente para comer algo rico y diferente, a continuación te dejamos la receta de albóndigas de pescado:

Ingredientes:

1 kilo de arroz

Sal al gusto

1 papa

2 zanahorias

2 calabazas

1 kilo de filete de mojarra

Pimienta negra molida

¼ de pan molido

3 cucharadas de harina

2 huevos

Cilantro picado al gusto

Aceite

3 chiles guajillos

4 jitomates

¼ de cebolla

3 dientes de ajo

Procedimientos:

En una cacerola agregar el arroz junto con agua y sal, dejar hervir por unos minutos.

Mientras está listo, Doña Angela nos recomienda empezar a cortar la zanahoria, la papa y la calabaza en cuadritos pequeños, esto después de quitar la cáscara a las primeras dos.

Posteriormente picar el filete de mojarra, recuerda que es muy importante lavar bien la carne antes de cocinarla.

Colocar el pescado en un recipiente y agregar sal, pimienta negra molida, pan molido y la harina. Mezclar.

Para ese momento tu arroz ya debería estar cocido, agrega la mitad en la preparación del pescado. Después incorporar los dos huevos y el cilantro. Revolver con una cuchara grande.

Foto: YouTube De mi Rancho a Tu Cocina

Preparando las Albóndigas de Pescado

Una vez que los ingredientes se hayan incorporado bien, hay que hacer las bolitas de las albóndigas. En este paso Doña Angela menciona que las porciones de carne pueden ser del tamaño que prefiramos pero que, en su caso, ella opta por hacerlas más grandes calculando que al final obtendrá 27 albóndigas, aunque esto varía según la cantidad utilizada.

Una vez hechas las albóndigas colocarlas en una olla con aceite para dorarlas, no olvides voltearlas constantemente para que no se quemen. De hecho, no tienen que quedar bien cocidas, la intención, de acuerdo con la concinera De mi rancho a tu cocina, es solo para dar más sabor.

Mientras se están dorando, poner en un comal los 3 chiles guajillos, los jitomates, los dientes de ajo y el ¼ de cebolla. Doña Angela recomienda poner especial atención a los chiles y dejarlos solo un par de minutos, porque estos se queman rápido y amargan la preparación. Cuando estén listos ponerlos a remojar en agua caliente.

Llevar todos los ingredientes asados a la licuadora y mezclar para hacer la salsa del guiso. No te olvides de agregar un poco del agua de los chiles y sal al gusto.



Foto: YouTube De mi Rancho a Tu Cocina

Es momento de colocar las verduras en una olla con aceite para sancochar. Luego, añadir la salsa y dejar hervir por unos minutos hasta que las verduras estén cocidas.

Finalmente agregar las albóndigas y dejar en el fuego por cinco minutos más.

Si eres seguidor de Doña Angela sabrás que ella siempre tiene lista su masa para hacer sus tortillas a mano, puedes hacerlo como ella o comprarlas para degustar tu platillo.

Ahora, ya tienes una nueva receta para degustar en compañía de tus seres queridos en esta época de cuaresma.

