La carne de pollo, como cualquier otra carne o alimento, debe tener un almacenamiento correcto para garantizar su buena calidad y evitar riesgos sanitarios. Para que aproveches su sabor y nutrientes con seguridad, en esta ocasión en Menú te diremos cuánto tiempo dura el pollo en el refrigerador y cómo se debe conservar para no contaminarlo.



Sabemos que existen alimentos en los que viene especificada tanto la fecha de caducidad como su tipo de conservación en las etiquetas. No obstante hay otros, como la mayoría de las carnes, en los que se vuelve más complicado saber si aún son seguros para comerse o ya deberían desecharse. Pero no te preocupes vamos a darte algunos consejos para cuidar de tu salud.

¿Cuánto tiempo dura la carne de pollo en el refrigerador?

En cuanto a la carne de pollo, la empresa de seguridad alimentaria, SAIA, señala que es uno de los alimentos que siempre tiene que estar en el refrigerador o congelador, ya que necesita frío para conservarse en buen estado.

Por lo anterior, “hay que evitar dejar el pollo fuera tanto crudo como cocido, si es que no se va a consumir en el momento”.



Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), creó una tabla de almacenamiento para productos en los que regularmente no se indica su modo de conservación y que deben dejarse dentro del refrigerador o congelador.



En el caso de la carne de pollo, la FDA revela que su nivel de duración, tanto en el refrigerador como en el congelador, varía según la pieza, cantidad y cómo haya sido cocinada. Te dejamos los detalles a continuación:



Duración de la carne de pollo fresco en el refrigerador y congelador

· Pollo entero, 1 a 2 días en el refrigerador y hasta 1 año en el congelador.

· Piezas de pollo, 1 a 2 días en el refrigerador y hasta 9 meses en el congelador.

· Menudos del pollo, 1 a 2 días en el refrigerador y de 3 a 4 meses en el congelador.

Duración de los sobrantes de pollo cocido en el refrigerador y congelador

· Pollo frito, de 3 a 4 días en el refrigerador y hasta 4 meses en el congelador.

· Platos de pollo cocido, de 3 a 4 días en el refrigerador y de 4 a 6 meses en el congelador.

· En trozos y sin condimentos, de 3 a 4 días en el refrigerador y hasta 4 meses en el congelador.

· Trozos cubiertos con caldo o salsa, de 3 a 4 días en el refrigerador y hasta 6 meses en el congelador.

· Trocitos de pollo o hamburguesas de pollo, de 3 a 4 días en el refrigerador y de 1 a 3 meses en el congelador.



Ahora bien, tanto el Consejo Europeo de Información Alimentaria como el Instituto Australiano de Seguridad Alimentaria, recomiendan que el pollo sea almacenado en recipientes sellados o herméticos y se guarde en el estante inferior del refrigerador ya que esta sección suele ser el área más fría.



De la misma manera advierten que, una vez que el producto haya sido descongelado, ya no es seguro volver a congelarlo.

