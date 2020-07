El mal aliento puede ser causado por algunas comidas o por una mala higiene bucal, es por ello que en esta ocasión, en Menú te diremos qué alimentos producen mal aliento, además, te recordarmos la importancia de cepillar tus dientes tres veces al día o después de cada comida.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, el mal aliento, también llamado halitosis, es una sensación que puede tratarse temporalmente con enjuagues bucales, chicles o pastillas mentoladas, sin embargo, esta condición puede desencadenarse por tener una mala higiene bucal, puede ser señal de enfermedades o también resultado del consumo de algunos alimentos.

Aunque el mal aliento puede tratarse con una buena y frecuente higiene bucal, es importante que si notas que no se quita con ningun cuidado autopersonal, acudas con un dentista para que te valore e indique las situaciones que producen el mal aliento.

Los siguientes alimentos son algunos de los causantes de este síntoma vergonzoso, por lo que se recomienda medirlos o evitarlos en lo posible.

Bebidas alcohólicas

El sitio en inglés WebMD recomienda moderar la ingesta de bebidas alcohólicas porque crean un ambiente favorable para las bacterias en tu boca. El consumo de bebidas alcohólicas puede resecar tu boca, lo cual se percibe por la reducción de saliva y permite que las bacterias que causan el mal olor permanezcan por más tiempo en tu organismo.

(Foto: Pixabay)

Queso

Los quesos son otro alimento que podría producir mal aliento, aunque se sabe que este tipo de lácteos son buenos para la salud ósea, según información del sitio Eat This, contienen azúcares y aminoácidos que al consumirse se descomponen y pueden causar un olor desagradable, en particular si no se tiene una buena higiene bucal.

(Foto: Pixabay)

Atún enlatado

A pesar de que este producto es fuente de grasas omega 3 y 6, el consumo de atún en lata puede desencadenar mal aliento, el sitio Global News Canadá explica que el atún en lata pasa por un proceso de oxidación durante su conservación en un ambiente metálico, lo cual propicia la producción de malos olores.

(Foto: Pixabay)

Carne

Una dieta alta en proteínas puede desencadenar mal aliento. Según el sitio Eat This comer demasiada carne puede producir mal aliento esto es porque si no se consumen suficientes carbohidratos el cuerpo quema grasas y proteínas, sin embargo, durante este proceso, se producen cetonas las cuales suelen tener un mal olor.

Se recomienda medir la ingesta de carne para evitar la alta producción de cetonas, con ello también se sugiere tener una dieta balanceada. Si por alguna razón consumiste demasiada carne, puedes compensarlo al beber mucha agua.

(Foto: Pixabay)

Azúcar

Este alimento es importante de medir debido a que puede crear un ambiente apto para las bacterias que causan el mal olor. Si quieres eliminar el mal aliento con alguna pastilla o chicle, opta por los que tienen la leyenda “sin azúcar” para evitar el desencadenamiento de este síntoma.

(Foto: Pixabay)