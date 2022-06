Cuáles son las marcas que sí venden leche real según Profeco

La leche es una nutritiva bebida que se recomienda en todas las etapas de la vida. Pero para obtener sus beneficios debes estar seguro de que se está consumiendo leche real y, para cuidar los derechos de los consumidores la Profeco analizó una veintena de productos y a continuación vamos a decirte cuáles pasaron las pruebas y cuáles no.

A través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la procuraduría realizó un estudio de calidad a 3 productos lácteos y 17 leches (2 parcialmente descremadas, 3 parcialmente descremadas/deslactosadas, 3 semidescremadas/deslactosadas, 1 semidescremada y 8 enteras) que se venden en el mercado mexicano. Los resultados ya están disponibles en la Revista del Consumidor, correspondiente a junio.

Para el análisis, explicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de cada producto se verificó información comercial; que cumplan con lo indicado en las normas oficiales correspondientes; que en verdad entreguen el contenido neto declarado; que observen las reglas de calidad sanitaria. También se analizaron sus propiedades nutrimentales como contenido de proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico.

A continuación te dejamos los resultados más relevantes.

Las marcas que presentaron problemas

Hace unos días te dimos a conocer que 3 marcas de las analizadas presentaron algunas anomalías. Estos son los detalles:

La marca Los 19 hermanos contiene menos del producto declarado. Además, en su presentación entera pasteurizada se asegura que se trata de leche cuando en realidad es mezcla de leche con grasa vegetal. Es decir, no se trata de leche real.



Imagen: Pixabay

El estudio encontró también que 2 productos de la marca Lala no cumplen con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa. Por ello es que su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos por la NOM-155-SCFI-2012

Así, las presentaciones LALA 100 Fresca sin lactosa deslactosada, leche semidescremada deslactosada ultrafiltrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D y reducida en grasa de 1 litro; así como LALA 100 FRESCA sin lactosa LOW CARB -30%, Light, semidescremada deslactosada ultrafiltrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, reducida en grasa, de 1 litro, incumplen con la Norma Oficial Mexicana pues se comercializa como leche fresca, baja en grasas o de densidades mínimas pero en realidad no contienen el mínimo de sólidos no grasos y densidad mínima para ser leches deslactosadas.

Finalmente la Leche Querétaro, leche entera pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D de 1.892 litros tuvo hasta 75 mililitros menos del contenido declarado.

Las marcas que sí venden leche real según Profeco

Las marcas que cumplieron satisfactoriamente con los lineamientos de la Profeco fueron:

Lala Light baja en grasa

Leche León

Lala 100 fresca sin lactosa + calcio 30%

Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54g

Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54g light

Alpura Clásica

Lala entera

Lala Orgánica entera

Leche Monarca

Liconsa Frisia

Sello Rojo

Bioré

Gota Blanca Bajío

Nutri



Imagen: Pixabay

¿Cómo identificar una leche de buena calidad según la Profeco?

Entre otras consideraciones que ofrece la Profeco para consumir leche de calidad están:

Identifica si es leche o producto lácteo, toda vez que hay diferencias nutrimentales importantes.

Revisa la fecha de caducidad.

Recuerda que los productos pasteurizados requieren refrigeración para su conservación, independientemente si han sido abiertos o no.

Si quieres conocer las especificaciones nutrimentales de cada uno de los productos analizados puedes consultar la Revista del Consumidor en la página de internet de la Profeco.

