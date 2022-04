El chef Olivier Jean estuvo por primera vez en la Ciudad de México. El motivo de su viaje fue ofrecer dos cenas en Casa Hedera y anunciar L´Atelier Robuchon en el nuevo proyecto gastronómico dentro del hotel The Woodward con sede en Ginebra, Suiza. De Olivier hay que decir que es el chef ejecutivo de Joël Robuchon, uno de los chefs icónicos de la alta cocina francesa, un chef de propuesta en donde lo clásico y de vanguardia van de la mano.



Dentro de este lujoso hotel está el espíritu de uno de los grandes chefs que han hecho historia. Foto: sitio web.

Su cocina y talento lo llevaron a establecer estaurantes en las ciudades más sofisticadas del mundo como lo son: Nueva York, Montreal, Londres, Mónaco, París, Hong Kong, Taipéi​, Bangkok y Singapur, solo por mencionar algunas. El chef Olivier es parte de ese legado que nos dejó Robuchon, un chef que conoce las estrellas Michelin y el cocinar con perfección.

Su trayectoria

El chef Olivier nos comenta que su carrera en la cocina empezó a los 15 años de edad. El sueño de comprarse una bicicleta en verano hizo que él entrara a la cocina para obtener el dinero suficiente y alcanzar su sueño. Le gustó tanto que decidió estudiar para chef. Su constancia y dedicación lo llevó a trabajar con Joël Robuchon, uno de los cocineros más respetados del siglo XX.

Destaca el menú degustación de seis tiempos. Uno de sus platos estrella es caviar Imperial de Sologne, un tiempo frío con gelatina de pescado y jaiba desmenuzada al fondo. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo durante su estancia en el país y debemos describirlo como un plato espectacular.

Su confianza fue tal, que Robuchon le dio la confianza y oportunidad de abrir diferentes conceptos a su nombre: el más sólido, sin duda fue en Taipéi, un sitio en donde, para ganarse la preferencia de los comensales, tanto turistas como locales, hubo que tender la cocina regional y sumarla a la gran escuela francesa de una manera orgánica.

“Para mí fue entender de qué iba lo picante y balancearlo con la comida que queríamos hacer”, explica Olivier. Para llegar a este momento de confianza con el gran Roubuchon, pasaron nueve años, primero como sub chef en L’Atelier Joël Robuchon Étoile en París y en Restaurant Joël Robuchon, Mónaco.

“Un día me llamó el chef y yo estaba muy nervioso, para que él nos pidiera cita es porque algo grande estaba pasando. Cuando lo ´vi me preguntó que si me quería ir a Asia a abrir un restaurante. Yo estaba muy nervioso, pero al escuchar esto, le dije emocionado que sí”, recuerda el joven chef.

Años después, a finales de 2021, aunque Robuchon ya no está con nosotros, sus restaurantes se continúan abriendo con la línea de exigencia que él dictó durante su vida profesional. Esta vez, a Olivier le tocó abrir en Ginebra, Suiza, la cocina de L’Atelier Robuchon dentro del hotel The Woodward, una propiedad con vista a los Alpes suizos. El espacio es una cocina abierta para 36 comensales y dos salas privadas: sin duda, un agasajo para quien lo visite.



The Woodward

Quai Wilson 37, 1201 Ginebra, Suiza

+41-22 90-13700

www.oetkercollection.com/hotels/the-woodward/the-hotel

IG: @thewoodwardgeneva

