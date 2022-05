¿Cómo elegir la mejor lata de atún?

¿Cómo elegir la mejor lata?

En México se consumen per cápita 1.3 kilogramos de atún al año, lo equivalente a nueve latas de acuerdo a datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Esto representa la cuarta fuente de proteína más importante para las familias mexicanas. Hay que tener cuidado al momento de seleccionar dichas latas ya que, en ocasiones, las compañías mezclan el atún con fibra de soya texturizada y aditivos para hacerlo más económico y rendidor.



Foto: Pixabay

Seguramente escuchaste o leíste sobre el estudio de la PROFECO que reveló que ciertas presentaciones contenían un mínimo de pescado y el resto era soya. Así que prácticamente no comes atún. O, al menos, no al 100%.

El atún en lata puede venir en presentación en trozo, hojuelas o desmenuzado (generalmente más barato, pero eso sí, mezclado con alguna otra cosa) y puede conservarse en aceites vegetales (los más comunes de soya, oliva o girasol), en agua o en escabeche.



¿Por qué nos gusta tanto?

Nuestro gusto por el atún enlatado tiene muchas razones: practicidad, precio accesible y los múltiples beneficios para la salud al consumirlo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha documentado los siguientes:

1. Protege el corazón, debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3 que disminuyen el colesterol y triglicéridos.

2. Asegura el correcto funcionamiento del cuerpo por sus nutrientes como magnesio, sodio, potasio, calcio, hierro que, además, mejoran las funciones óseas.

3. Su ingesta ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y la visión, gracias a su contenido en vitamina A.



Foto: Freepik

4. Da energía y favorece los procesos metabólicos por las vitaminas del grupo B (B2, B3, B6, B9 y B12).

5. Mejora el rendimiento físico y la recuperación de la masa muscular debido a su alto contenido en proteína M6S.

Diferentes enlatados

En el mercado nacional, se comercializan tres variedades principales de atún (desde la más cara a la más barata):



Foto: Pixabay

1. Atún aleta azul: solo 3% de la producción, lo que lo hace el más exclusivo de los tres. Llega a pesar entre 10 y 120 kg y alcanza su adultez entre los 4 y 11 años.

2. Barrilete: 19% de la producción; pesa aproximadamente 2.5 kg y llega a la adultez en un año.

3. Atún aleta amarilla: 73% de la producción nacional. Pesa entre 1.3-70 kg y alcanza su adultez a los 2-3 años. Proviene del Pacífico Oriental y es con el que se hacen la mayoría de los atunes enlatados. Es una opción amigable con el medio ambiente y la sustentabilidad porque el método de pesca es uno de los más selectivos y ecológicos del mundo. Capturan únicamente atún adulto, procurando asegurar las tasas más bajas de pesca incidental como tortugas o delfines. Las partes internas y nobles o musculares, como lomo, médula o tuétano, morillos, mormos, cabeza, carrillera, papada o galtete, parpatana, ventresca, carne de la espina, son las que se aprovechan para consumirlas frescas, procesadas o congeladas, en forma de lomo, medallones o en pieza entera.

¿Sabías estos datos? La próxima vez que abras una lata de atún pensarás en todos los secretos que guarda en su interior.

