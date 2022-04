El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Y, como vivimos una pandemia, aunado a un deterioro ambiental y una creciente prevalencia de enfermedades, por lo que este 2022, el tema de esta celebración es: "Nuestro planeta, nuestra salud".

Esto es porque se ven afectados por la manera en que nos alimentamos. De acuerdo a Walter Willett de la Escuela de Salud Pública de Harvard y copresidente de la Comisión Eat Lancet, la transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá cambios sustanciales en nuestra alimentación. El consumo mundial de frutas, verduras, nueces, semillas y leguminosas deberá duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%.

Urge una dieta sostenible

En 2019 la Comisión EAT Lancet sobre Alimentos, Planeta y Salud estableció un informe sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Se define como dieta sostenible a aquellos patrones de alimentación que promueven nuestra salud junto con un bajo impacto ambiental además, de ser accesibles, asequibles y culturalmente aceptables, sin embargo, existe una enorme brecha entre lo que identificamos como una dieta saludable y sostenible con lo que actualmente comemos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 2050, la población mundial llegará a los 9.1 mil millones, lo que representa 34% más que en la actualidad. La mayoría del aumento se producirá en los países en desarrollo. Lograr un sistema alimentario sostenible que satisfaga necesidades nutrimentales de 10 mil millones de personas requiere de un cambio hacia dietas saludables, mejores prácticas en la producción de alimentos reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos.

Más vegetales, menos animales

Si bien una dieta correcta debe incluir todos los grupos de alimentos, la evidencia actual sugiere que una disminución de productos de origen animal confiere una mejor salud y beneficios ambientales. Un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association mostró que, con sustituir solo el 3% de proteína animal por proteína vegetal, el riesgo de muerte por cualquier causa

disminuyó en 10%.



Consume local y de temporada

Los productos locales, además de ser más frescos, son más económicos y amigables con el medio ambiente, tambien ayudan a preservar las tierras de cultivo y los espacios verdes. La naturaleza es tan sabia que nos ofrece alimentos ricos en nutrientes necesarios según la temporada.

Disminuye el desperdicio de alimentos

El desperdicio de alimentos es un problema mundial y se vive de manera distinta dependiendo de la economía de cada país. Se estima que en 2019 se generaron alrededor de 931 millones de toneladas de desechos alimentarios, de las cuales el 61% procedían de los hogares, el 26% de los servicios de alimentación y el 13% de la venta al por menor. En el mundo, cada persona desperdicia anualmente 74 kilos de comida; en México, 94 kilos. Se estima que un tercio de los alimentos que se producen a nivel global se desperdician.



