Comienza el calor en la Ciudad de México y el mexicano en automático: cerveza + _______ (coloque su plato favorito para esta temporada), el mío es el sebiche. Así como lo leyó, la palabra sebiche está documentada en 1820 a través de una canción peruana llamada “la chicha” (que dicen ser el primer himno peruano); y si la Real Academia Española lo aprueba, yo también. Pero dejando atrás la policía de la ortografía, quiero compartirle algunos de los cebiches que está usted debe probar si pasa, radica o planea venir a la capital.

Uno

Imagine una tostada cubierta de un sabrosísimo ceviche de sierra con aceituna troceada, el crujiente círculo va cubierto por algunas láminas de aguacate recién cortado y un ligero baño de salsa marisquera de la casa. Antes de llevarla a la boca, la costumbre dicta que le exprima unas gotas de limón. Advertencia: el jugo le va a escurrir por las manos, pero no repare en tomar una servilleta, solo disfrute la experiencia. Vaya a @micompachava para ello. Mención honorífica al ceviche tripón.

Dos

Si prefiere uno “más fresón”, hay que dirigirnos a Polanco, a lo que sería prácticamente un templo a los cebiches (todas las variaciones de las palabras están aceptadas, así que juguemos un poco con ellas). El lugar se llama @aguaysal y el seviche verde es mi predilecto, se compone de pesca del día, salsa de chile jalapeño y cilantro, jícama, pepino y cebolla morada con un toque de sal de mar de Celestún. O pida la degustación y déjese ir con cuatro variedades.

Tres

Hay un local del que se habla poco, pero es un secreto bien guardado de la Roma, se llama @marearestaurantedemar y en éste preparan un seviche que resultaría del matrimonio entre Gastón Acurio y Rosalía Chay Chuc (vea por favor el capítulo 4 de la serie BBQ de Chef’s Table de Netflix para saber de quién le hablo). Lo anterior se traduce en un plato que combina leche de tigre y recado negro, además claro de pescado, aguacate y cebolla, cilantro y elote. Resulta delicioso. Y si usted tiene un amigo vegano, llévelo, su carta ofrece un cebiche de palmitos.

Cuatro

Me negaba acudir a un restaurante que llevase el nombre de un influencer detrás, pero sentí la necesidad experimentarlo y acudí a @Bolichera21. Aunque no lo vi en el local, la cocina del chef residente (peruano heredado a México del emporio de Gastón Acurio) me gustó la última vez que la probé. Pedí el cebiche en su versión más clásica, como lo dicta la tradición: una hoja de lechuga resguarda los trozos de pescado, el choclo (elote), la cebolla morada fileteada y el trozo de camote (para contrarrestar el picante), todos los elementos nadan en su sabrosa leche de tigre.

El proyecto de Luisito Comunica en donde el chef peruano Ronal Bautista lidera la cocina.

Cinco

Aunque le prometí que solo le hablaría de ceviches, necesito hacerle un espacio al aguachile tatemado de @ladocenaoysterbar. Es de camarón y es mi platillo favorito de dicho lugar. Sobre un plato hondo color blanco reposa la majestuosa salsa verde tatemada y como si fuese el ganador de los juegos olímpicos de los mariscos, ésta lleva puesta una corona confeccionada con camarones, cebolla, pepino y rábanos sandía fileteados. La decoran algunas ramas de cilantro y unas cuantas gotas de puré de aguacate.

Para más información de cada uno de los restaurantes, vaya a su Instagram. Ahí le dejé sus arrobas (@).

