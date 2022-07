Beneficios al hacer reservación en un restaurante, según Profeco

Hacer una reservación en un restaurante te permitirá ahorrar tiempo y garantizar un espacio al interior del establecimiento. Para evitar contratiempos y hacer una selección adecuada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclara los beneficios para el consumidor y las obligaciones de los establecimientos al contratar este servicio.

La mayoría de los restaurantes cuentan con servicio de reservaciones, es decir, la garantía de apartar una mesa o lugar en la fecha y horario que el consumidor prefiera. Dicha modalidad asegura la disponibilidad y evita los molestos tiempos de espera.

Y es que ya sea en una ocasión especial, o para una cena casual, hay a quienes no les gusta esperar afuera de un restaurante para que les asigne una mesa y sean atendidos. Por ello, existen derechos que obtienes al realizar una reservación y en Menú te contamos lo que la Profeco indica al respecto.



Al hacer una reservación en un restaurante vigila que se cumplan tus derechos

Algunos establecimientos de alimentos y bebidas solicitan el pago por adelantado para confirmar la reservación. Dicha medida puede provocar desconfianza entre los consumidores, pues no hay algo que les garantice que el servicio que recibirán será como lo imaginan.

A lo anterior, se suma el hecho de que hay restaurantes que incurren en prácticas engañosas contra el cliente o simplemente no respetan la reservación. Y no hay peor situación que llegar al lugar y que te digan que no existe mesa a tu nombre.

Aunque hay excepciones, la Profeco recomienda informarse sobre los derechos y beneficios del consumidor para evitar ser víctima de un engaño y saber cómo actuar en caso de que te enfrentes a una situación así.



De acuerdo con la Profeco, el consumidor tiene derecho a que se respeten las condiciones de la reservación. Esto implica que se cumpla la fecha y hora, el menú, los costos y las características adicionales con las que se contrató el servicio. Por ello, es importante que revises cada detalle antes de confirmar con el restaurante.

Presta atención a las prácticas comerciales abusivas, por ejemplo, si te hacen algún cargo sin autorización previa. De igual manera, si te niegan el servicio reservado, aun cuando pagaste por adelantado.

En caso de que la prestación del servicio sea deficiente, no se preste o proporcione, por causas imputables al proveedor, el consumidor tiene derecho a una bonificación o compensación, por mínimo el 20% del precio total que se pagó.



Obligaciones de los restaurantes que se incluyen en la reservación

Como medida cautelar, la Profeco invita al consumidor a denunciar a los restaurantes en caso de que: no muestren los precios de manera clara, con todo e impuestos; los cambien sin previo aviso o justificación; y si exigen un consumo mínimo.

Para la denuncia, cuentas con la opción de enviar un correo electrónico a [email protected], donde deberás especificar el nombre del proveedor y dirección, con calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.

Recuerda que la propina es voluntaria y está prohibido que los restaurantes la incluyan en la cuenta sin tú consentimiento. Asimismo, deben entregarte un comprobante de compra o ticket con el que puedes verificar los conceptos del pago.



Para la reservación, sobre todo cuando no conoces el lugar o establecimiento, deben proporcionarte la información del menú y detallar las porciones; cumplir con el horario en que contrataste el servicio; y respetar las promociones.

Así de sencillo te puedes asegurar de que el precio que pagaste es justo por el servicio o la reservación que contratas. Sin importar el tipo de restaurante, los derechos del consumidor deben ser respetados tal como lo indica la ley.

