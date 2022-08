Aprende sobre cerveza en las Jornadas Cerveceras 2022

La importancia de la industria cervecera en México aumentó significativamente durante los últimos años pero, la rama de la cerveza artesanal mexicana experimenta uno de sus mayores crecimientos de la historia en el país.

La gran cantidad de productores independientes y personas interesadas en el tema de las cerveza artesanal ha provocado un crecimiento y especialización en el tema, en la búsqueda de mejorar la industria en cada una de sus aristas.

Leer más: Crean el pastel de chile en nogada, un postre de temporada

Para compartir el conocimiento cervecero

Por cuarto año, la Asociación de Cerveceros Artesanales e Independientes de México (ACERMEX), celebra la pasión cervecera con un evento educativo, conocido como las Jornadas Cerveceras.



Foto: especial

Se trata de un foro en el cual se reúnen grandes expertos de la industria de la producción de cerveza, para dar pláticas que puedan ayudar a colegas del rubro desde su área de expertise, así como para generar un diálogo positivo en el medio.

Después de dos años de llevar a cabo el evento de manera virtual, en esta ocasión, las Jornadas Cerveceras 2022 se llevarán a cabo de manera híbrida. En formato virtual tanto presencial, lo que da la posibilidad a personas de todo el continente de unirse y celebrar a la cerveza y aprender sobre esta industria.

El programa curado por la ACERMEX, busca acercar a aficionados y cerveceros profesionales al mundo de la cerveza independiente a través de diversos webinars impartidos por grandes figuras del medio.



Foto: especial



¿Cuándo?

30 de agosto en formato virtual

31 de agosto de 2021 en formato virtual y presencial

De las 9:00 a las 00:00 hrs.

¿Dónde?

Virtual y el 31 de Agosto en Falling Piano Coahuila 99, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, México.

Precio de admisión

Admisión General Formato Virtual $750.00 MXN + $60.83 MXN comisión Eventbrite

Admisión General Presencial y Virtual $950.00 MXN + $77.05 MXN comisión Eventbrite

Encuentra el programa completo y toda la información necesaria aquí.

Leer más: Receta de tacos de pastor de Doña Ángela

Entre los ponentes estarán:

Tatiana Clouthier

Maestra en administración pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es licenciada en lengua inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una certificación en cultura de la legalidad por el National Strategy Information Center, y una certificación en gobernanza y perspectivas políticas mexicanas por la Universidad de Harvard. Además, ha sido conferencista en universidades como Berkeley y la London School of Economics and Political Sciences (LSE).

Charlie Papazian

Es uno de los representantes más importantes de la cerveza artesanal en Norteamérica. Es fundador de la American Homebrewers Association en 1978, y expresidente de la Brewers Association, en Estados Unidos. Fundador del National Homebrewers Conference, World Beer Cup, the Great American Beer Festival, Craft Brewers Conference, BrewExpo America, Brewers Publications, Brewers Association Beer Style Guidelines, CraftBeer.com, y las revistas Zymurgy y The New Brewer.



Foto: especial

Charles Porter

Fundador y Head Brewer de Little Beast Brewing Co. Con casi 27 años de experiencia en la elaboración de cerveza. Su amor por el oficio y su experiencia en biología, lo llevaron a descubrir y perfeccionar la cerveza estilo Farmhouse Ale. Charles es renombrado por crear cervezas únicas por su originalidad, con una habilidad para aprovechar la diversa microflora que fermenta a su cerveza y por capturar su belleza indómita.

Annete May

Certified Saké Professional y fundadora del cuerpo docente del programa Schoolcraft College Brewing and Distillation Technology. Fue la primera mujer en obtener la Certificación Cicerone®. Annette participa en el Subcomité de Tutoría y Desarrollo Profesional de Brewers Association, brinda tutoría en servicio y degustación de cerveza para aspirantes y profesionales avanzados.

Sebastián Oddone

La producción de cerveza es una perfecta combinación de ciencia, arte y mucha pasión. Es tan compleja que "la matemática tiene que ser sencilla de entender y aplicar, sino es inútil". Sin duda, una charla que no te puedes perder. Sebastián Oddone es Licenciado en Biotecnología, Magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Director Académico de Capacitaciones El Molino. Docente Universitario en carreras de Ingeniería de los Alimentos y Diplomatura en Cerveza Artesanal. Juez BJCP, anfitrión Cicerone. Autor de varios libros sobre alimentos, cerveza y destilados, entre ellos Matemática de la Cerveza. Asesor y capacitador cervecero.

Leer más: Cuáles son los beneficios de la infusión de bugambilia para la salud

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters