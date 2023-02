6 alimentos para evitar la inflamación del estómago según Harvard

Es normal que, tras una comida abundante, sobre todo alta en grasas y azúcares, nos sintamos inflamados del estómago. Pero para muchas personas esta es una situación persistente, lo cual no es normal y puede desencadenar problemas serios de salud. Por ello es que hoy vamos a hablarte de los mejores alimentos para evitar esta molestia, de acuerdo con los especialistas de Harvard.

Empecemos por explicar que la inflamación es una respuesta fisiológica normal que causa que sane un tejido lastimado gracias a que los glóbulos blancos producen sustancias que hacen que las células se dividan y crezcan para reconstruir el tejido. Pero cuando se trata de inflamación crónica, este proceso surge aunque no haya lesión, y no termina cuando debería.

Cuando hablamos de inflamación del estómago esta puede ser causada por infecciones que no desaparecen, reacciones inmunitarias anormales o por obesidad. El mayor riesgo es que puede ocasionar padecimientos como colitis ulcerosa e incluso diabetes y cáncer de colon, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

Pero con cambios en tu dieta puedes tener una mejor calidad de vida y vamos a compartirte que dice Harvard al respecto.



Imagen Unsplash

Alimentos que evitan la inflamación

De acuerdo con el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, los alimentos que ayudan a prevenir y aliviar la inflamación son:

1. Tomates. Aportan vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos, compuestos que combaten los radicales libres y pueden proteger nuestras células frente a la inflamación

2. Aceite de oliva. Reduce la concentración plasmática de otras moléculas que se expresan en las paredes de los vasos sanguíneos y que favorecen la inflamación. Asimismo, es rico en micronutrientes y antioxidantes.

3. Verduras de hoja verde como espinacas, brocoli y col. Contienen altas cantidades de vitaminas A, B, C, E y K, así como minerales y fitoquímicos que reducen los niveles de inflamación, ralentizan el deterioro cognitivo y disminuyen los riesgos de padecer la enfermedad de las arterias coronarias.

4. Frutos secos, como almendras y nueces. Mantienen sanas las bacterias intestinales, reducen la inflamación y son fuentes de ácidos grasos omega-3.



Imagen: Unsplash

5. Pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas. El pescado azul, además de ser una importante fuente de proteínas, también contiene ácidos grasos que ayudan a reducir el colesterol malo y aumenta el bueno.

6. Frutas como fresas, arándanos, cerezas y moras. Cuentan con fitoquímicos llamados antocianinas, que les aportan sus respectivos colores además de generar un efecto antiinflamatorio en las células.

La razón por la cual se recomienda incluir los alimentos mencionados en la dieta es que son ricos en antioxidantes, fibra y omega-3. Además, no hacen trabajar mucho al páncreas durante la digestión, ni favorecen la producción de insulina para equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

Respecto a las bebidas que ayudarán a reducir la inflamación, los especialistas de Harvard recomiendan agua, té verde y de jengibre.

Por otra parte, además de tener una mejor alimentación, es importante realizar actividad física, descansar lo necesario y, en la medida de lo posible, evitar el estrés.

Alimentos que favorecen la inflamación

Además de incluir los alimentos anteriores a tu dieta, si quieres evitar las molestias de la inflamación Harvard también comparte cuáles son los que debes dejar de comer:

- Carbohidratos refinados, como pan blanco, arroz blanco y pasteles.

- Papas fritas y otros alimentos fritos.

- Refrescos y otras bebidas azucaradas.

- Carne roja, procesada y vísceras.

- Margarinas y manteca de cerdo.



Imagen: Unsplash

Dichos alimentos además de poco saludables contribuyen al aumento de peso que es un factor de riesgo para la inflamación.

Por otra parte, un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology examinó que las dietas proinflamatorias están asociadas con un mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, así que cambia tus hábitos, tu cuerpo te lo agradecerá.

