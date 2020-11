Michel Lynch Classic

La familia Cazes, propietaria del famoso Château Lynch-Bages, desde 1939 ha sido gran apasionada de los vinos. El apellido Cazes resuena en todo Burdeos, no solo por su vino insignia si no por las grandes propuestas que tienen en todos los rangos de precios. Son tan importantes que dentro de sus propiedades hay pequeños pueblos que parecen sacados de un cuento. El vino que hoy les recomiendo es Michel Lynch. Es uno de estos vinos que nos permite acceder al mundo de esta familia desde una perspectiva diferente, vinos jóvenes, frescos y vivaces, sobre todo a precios accesibles.

Si quieres tomar un vino de Burdeos este es una excelente opción. Yo me lo tomé con la receta de fideo seco que me enseño Mariana Orozco y fue una maravilla total.

Michel Lynch Classic

Varietales: Cabernet Sauvignon y Merlot

Región: Burdeos Francia

Precio: $420

Búscala en Chedraui



Gotas de arena

Para quienes disfrutan los vinos españoles de Toro, esta es una excelente opción. Es un vino que siempre te ayuda a quedar bien cuando lo llevas a un evento, tiene esa astringencia que corta la grasa de un jamón serrano pero también tiene esa acidez perfecta para refrescar la boca. ¿Qué es lo mejor de esta etiqueta? que aunque los viñedos están en la región de Toro, la bodega no. Es por eso que sólo lleva el nombre de Castillo y León y tiene un precio tan accesible. He tomado tantas veces este vino que sé que va muy bien con embutidos y quesos añejosl, aunque esta vez se los recomiendo con un kebab.

Gota de Arena Bodegas Tridente

Varietales:Tempranillo

Región: Castilla y León, España

Precio: $330.00

Búscala en La Comer

Laus Blanco

La bodega Laus fue fundada en 2002m es como una “isla en el Somontano”, pues está rodeada de agua, viñedos, flores, sol, aire, todo lo que la naturaleza regala y hace abundante. Laus es una palabra proviene del latínque y significa; elogio, alabanza, y consideración. Su vino blanco tiene notas de pera en almíbar, piña y plátano (para mi gusto del dominico), al no tener barrica los aromas frutales son los que nos hacen querer probar este vino. Yo lo probé con una pasta con verduras y me encantó.

Laus Blanco

Bodega: Laus

Varietal: Chardonnay

Región: Somontano, España

Precio: $217.00

Búscala en City Market

Malbec de Coahuila

Casa Madero además de ser una de las más grandes instituciones de vino en México, es un lugar que tiene un pedacito de mi corazón. Sé que todos los que hemos tenido la fortuna de visitar Casa Madero nos hemos quedado con los mejores recuerdos de esa increíble vinícola, que van desde caminar por los viñedos, cosechar las uvas, dormir en la hermosa hacienda (aunque dicen que ahí asustan, a mi no me asustó nadie por fortuna), hasta comer esas deliciosas tortillas de harina. Es indudable que Casa Madero logra atrapar a todos los que la visitan. Es por eso que les recomiendo este Malbec, un vino con aromas de cereza, eucalipto y cardamomo. Un vino que les traerá recuerdos a todos los que ya pudieron visitar este gran lugar y a todos los que no han ido tendrán todas las ganas de ir.

Bodega: Casa Madero

Varietal: Malbec

Región: Parras Coahuila , México

Precio: $387.00

Búscalo en Walmart



Elsa Bianchi

Les quiero recomendar un vino súper accesible y también es de los primeros vinos del año 2020, para quienes les gusten los vinos muy frutales y jóvenes, prueben Elsa Bianchi Malbec, este es una muestra de todo lo que tiene esta bodega que data desde 1928. Este vino es perfecto para pizzas . ¡Feliz fin de semana!

Bodegas Bianchi

Varietal: 100% Malbec

Región: Rafael, Argentina

Precio: $144.00

Búscalo en Superama