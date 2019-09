10 cocteles para que brindes por México

No hay fiesta sin un brindis. Así que, para esta fecha en la que se celebran las Fiestas Patrias, hazlo con dos de los destilados nacionales por excelencia: el mezcal y el tequila.

Ultra tonic mango maracuyá

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

1.5 oz de tequila Herradura Ultra

Mermelada de mango-maracuyá

Preparación

Enfría una copa con hielo y cúbrela con la mermelada de mango-maracuyá. Agrega el tequila, y rellena con agua tónica. Por último, mezcla los ingredientes y coloca

la garnitura de limón y romero

(Foto Cortesía)

Herbolaria

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

1.5 oz de mezcal Alipús San Andrés

1 cubo de azúcar

3 gotas de Peychaud’s bitters

2 gotas de Absenta

Preparación

Llena un vaso old fashioned con hielo. En un segundo vaso añade azúcar, las gotas de Peychaud’s bitters y el mezcal. Revuelve y retira el hielo del primer vaso y añade las gotas de Absenta y gira hasta cubrirlo. Vierte la mezcla del segundo vaso en el vaso frío. Añade un twist de limón sobre la bebida.

(Foto Cortesía)

Cosmo - Not

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

52 ml de tequila Casa Dragones Blanco

22 ml de jugo de limón verde

22 mil de cocchi americano rosa aperitivo

15 mil de Cointreau

Preparación

Combina todos los ingredientes en un shaker y agitar con hielo. Haz un colado fino sobre una copa de martini previamente enfriada. Decora con twist de naranja.

(Foto Cortesía)

Chapita Mule

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

45 ml Corajito

30 ml de jugo de naranja

15 ml de jugo de limón

2 ramitas de hierbabuena

Media luna de naranja

c/s de cerveza Parasol

Preparación

Agrega el Corajito y el jugo de naranja y limón en el shaker, agitar durante 8 segundos y servir en un vaso con hielos al final agregar un top de cerveza Parasol. Decorar con la media luna de la naranja y hierbabuena.

(Foto Cortesía)

Pox – si

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

45 ml Pox Siglo Cero

15 ml Vermouth Rosso

2 dash Bitter de angostura

Limón amarillo

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un mixing glass con hielos. Vierte la bebida en una copa de copa de vino y decora con un twist de limón amarillo.

(Foto Cortesía)

Verde Oaxaca

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

50 ml mezcal Montelobos Espadín

25 ml Ancho Reyes Verde

25 ml jugo de limón

15 ml miel de agave

Garnish

1 rodaja de limón amarillo

Preparación

Agrega todos los ingredientes en un shaker con hielo. Agita vigorosamente durante 20 segundos. Cuela y vierte en un vaso tumbler escarchado con sal. Decora con la rodaja de limón amarillo.

Don Chente

1 porción • 3 minutos

Ingredientes

60 ml tequila Centenario Añejo

40 ml té bee on Hawaii (té negro c/ pétalos de rosa, girasol y miel)

15 ml de Giffard de flor de sauco

5 ml de jerez

2 dash de bitter de naranja

Preparación

Mezcla los ingredientes con el tequila en un shaker y agita hasta que se incorponen. Sirve en un vaso old fashioned y decora con cáscara de naranja

(Foto Cortesía)

Verde Jamaica

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

1.5 oz de licor Ancho Reyes Verde

1 oz Jugo de limón

20 ml Jarabe de jamaica con romero

Preparación

Agrega todos los ingredientes en un shaker con hielo. Agítalo y cuélalo. Sirve la bebida en un vaso old fashioned con hielo. Decora con limón, flor de jamaica y cardamomo molido.

(Foto Cortesía)

Tequila & Perrier Juice

1 porción • 5 minutos

Ingredientes

60 ml de tequila Don Julio 70

25 ml de jugo de limón verde

20 ml de miel de agave

120 ml de Perrier & Juice Kiwi – Fresa

Garnish

1 Abanico de fresa

Tajín o chile piquín

Preparación:

Incorpora en un shaker, el tequila, jugo de limón, miel y hielos, agita vigorosamente. Escarcha un vaso old fashion con tajín o chile piquín, vierte la preparación y rellena con Perrier & Juice kiwi-fresa. Finalmente, adorna con un abanico de fresa y disfruta.

Java Tequila

1 porción • 5 minutos

Ingredientes:

1 oz de Java House Cold Brew Pure Black Colombian

1 oz de tequila

1 oz de licor Controy

1 oz de jugo de limón

1 sobre de Splenda Original

Hielos

Preparación:

Licúa todos los ingredientes hasta lograr una consistencia frozen. Posteriormente escarcha una copa con chile en polvo y sirve la mezcla dentro de la copa.