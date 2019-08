Municipio “se para el cuello” por alimentar a perritos

En Baja California Sur, nos cuentan, los miembros de la dirección de Seguridad Municipal del ayuntamiento de La Paz se pusieron espléndidos y decidieron presumir en las redes sociales sus “logros” como corporación. La idea no habría sido tan mala, nos indican, de no ser porque lo que pusieron frente a los reflectores fue un video sobre dos agentes, quienes a diario les llevan agua y comida a dos perritos abandonados. En este sentido, nos dicen que aunque la acción no es negativa e incluso hubo quien los felicitó, lo que sobró fueron críticas hacia las autoridades, sobre todo al alcalde Rubén Muñoz Álvarez (Morena), a quien le pidieron que los policías se enfoquen en su labor preventiva de hechos delictivos, como el robo a casa habitación o en los recorridos en las colonias, y después de presumir resultados en la materia, se enfoquen en los perritos. Los señalamientos fueron tan duros, nos platican, que incluso al edil le recordaron que faltan patrullas y tiene pendientes prestaciones a sus policías. ¡Ni guau!

La polémica por los guantes de carnaza

Y a quien también le llovieron críticas, nos platican, fue al alcalde de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín (Morena), quien realizó labores en el tequio (trabajo comunitario) por la reforestación y saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. El problema, nos explican, fue que al morenista lo captaron cortando pasto... y protegiendo sus manos con guantes de carnaza, lo cual fue tomado a mal por algunos grupos, que hicieron ver que —según consta en fotografías— otras personas realizaron las mismas labores, pero sin protección alguna. Además, nos dicen, llamó la atención que en las mismas imágenes se ve a don Oswaldo saludando también con guantes al personal de limpieza. ¿Habrá sido un descuido o, de plano, como dicen, prefirió cuidar sus manos?

¿Defraudador opera en terreno de la 4T?

Mientras tanto en Yucatán, nos comentan, existe polémica debido a que el superdelegado Joaquín Díaz Mena tiene como operador agrario a un presunto especulador de tierras y defraudador. El aludido, nos detallan, se trata de Alfonso Pereira Palomo, quien en 2018 fue operador en la campaña de Díaz Mena como candidato de Morena a la gubernatura del estado y ha sido acusado de despojo a ejidatarios en Yucatán y Campeche. El tema, nos dicen, no es de menor relevancia y ha llegado ya hasta a algunas instancias de procuración de justicia, de la mano de campesinos y empresarios, quienes se han definido como afectados por los malos movimientos de Pereira Palomo. Al parecer, nos mencionan, al delegado federal se le olvidó pedir la currícula de su colaborador.

Fiscal jarocho, coleccionista de denuncias

En el gobierno de Veracruz, nos dicen, ya no saben qué hacer para sacudirse al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz. Según nos cuentan, hace un par de días nuevamente los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Erik Cisneros y Hugo Gutiérrez Maldonado, presentaron una enésima denuncia penal contra el fiscal, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes. Bien dicen que en el pecado llevan la penitencia, pues cuando pudieron hacerle juicio político en el Congreso, no lograron reunir los votos necesarios debido a la falta de operación política y ahora con tantas denuncias, que ya parecen juego de cartas, no pueden sacarse la piedrita del zapato. ¡Auch!

*** En la foto: Rubén Muñoz Álvarez/ ARCHIVO EL UNIVERSAL