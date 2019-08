La lección que deja el GP de Alemania

La meta era ganar en Alemania, en especial por el gran festejo que vivíamos al haber sido un fin de semana tan importante para Mercedes; sin embargo, somos humanos y las cosas no siempre salen como planeamos, pero nos mantenemos unidos en la adversidad.

Por muy perfecta que la situación se aprecie por los resultados tan positivos que hemos conseguido a lo largo de la primera mitad de temporada, a veces nos encontramos con adversidades y circunstancias inesperadas que resultan verdaderamente un reto por superar; Alemania fue prueba de ello.

Las condiciones con las que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se encontraron en pista, así como el resto de los pilotos, hicieron de esta prueba una tarde llena de entretenimiento e incertidumbre.

Cuando Lewis tuvo el accidente, su entrada a pits fue completamente inesperada. Sé que muchos se preguntan por qué su detención tomó casi un minuto, y es que el equipo se estaba preparando para recibir a Valtteri, no esperaban a Lewis. Es por ello que el equipo no estaba listo y no tenían previsto, que además de los neumáticos, tendrían que cambiar el alerón delantero del monoplaza.

En las sedes en que se tiene un clima cambiante, la carrera se convierte en una gran aventura. En lo personal, disfruto mucho ese tipo de carreras en donde las condiciones son completamente impredecibles, le ponen un factor de adrenalina increíble en donde puedes hacer una gran diferencia como piloto en el manejo y las decisiones como equipo.

El manejo en la lluvia es completamente espontáneo, se vive intensamente el presente en cada frenada y cada curva. Es una de las mejores sensaciones que existen, en esas condiciones se conduce por encima de los límites y es por eso que los pilotos están mucho más expuestos a un error, pero cuando logras mantener el manejo sin errores la sensación de satisfacción es indescriptible.

El resultado de Alemania no dictará lo que resta la temporada; sin embargo, es una prueba dura para todo el equipo. Es momento de mantenernos unidos, trabajar y analizar cómo podemos ser mejores en este tipo de situaciones, ya que de éstas es cuando más se aprende.

Las vacaciones cada vez están más cerca, pero antes, el Mundial de la F1 se traslada a Hungría, donde en los últimos cuatro años las victorias se han dividido entre Ferrari y Mercedes, dos para cada escudería.

Será interesante ver cómo los equipos responden tras haber tenido un fin de semana de altas y bajas, por lo pronto la media parrilla cada vez es más competitiva y nuestros rivales siguen empujando con todo para recortar la ventaja que llevamos. En especial Red Bull y Max Verstappen.

@EstebanGtz