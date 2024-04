León, Gto.- La activista transexual Zurey Galilea “La Chicle Mambo” salió de León, Guanajuato, con la protección de escoltas del estado, tras sufrir un atentado armado y enfrentar amenazas de muerte que, advierte, tienen que ver con violencia de género y por su labor social para familias pobres en el fraccionamiento Brisas del Campestre, el cual, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de León, desde 2022 registra la cifra más alta de homicidios de la ciudad.

La activista social se alejó de su tierra, dijo, por miedo a que la maten, con ayuda del alcalde Jorge Jiménez Lona y la regidora Lucía Verdín “La Güera Limón”, quienes la acompañaron a otra entidad del país, en donde espera que el gobierno federal active en su favor los mecanismos de protección de Defensoras de Derechos Humanos, “porque ahora ya no tengo escoltas”.

Explicó que en los últimos días de marzo sufrió la agresión en un lugar público, ante la mirada de varias personas, que al verla en shock le decían: “Te querían matar, te querían matar”.

En entrevista telefónica precisó a EL UNIVERSAL que fuera de León se siente “un poco más tranquila”, pero repite que persiste el peligro para su integridad personal y su vida; espera atención de las autoridades para pedir asilo en otro país. “No podría volver a Guanajuato, ni seguir en México”, dijo.

“Me encañonaron, me dispararon en tres ocasiones y las tres ocasiones se trabó la pistola; es muy lamentable que ocurran estos hechos por hacer activismo, y por tantas chicas víctimas de transfeminicidios que han ocurrido en el estado; gracias a Dios no me tocó”, expresó.

El pasado 1 de marzo, Zurey Galilea, de 43 años, recibió a la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar, en el Centro Social Comunitario Brisas de Esperanza. En ese lugar ubicado en Brisas del Campestre explicó que se da ayuda alimentaria, educativa y de salud a vecinos de las colonias Brisas del Campestre, La Esmeralda, Lagunillas y de Paseo de las Torres.

Zurey Galilea representa al colectivo Respetttrans en el Estado de Guanajuato y es aliada de organizaciones de defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+; desde hace más de un año dirige el centro social con comedor comunitario, dispensario médico, clases de regularización y de Braille, cursos de autoempleo. Su altruismo fue reconocido por la alcaldía con el distintivo “Soy de León”.

Desde un lugar del país, comentó que sigue pendiente del centro comunitario, que “ahorita está cerrado”, y con preocupación de que algo les pueda pasar a sus colaboradoras, como cocineras y maestras, que también requieren protección.

La activista dijo que se ve obligada a hacer una pausa en esa tarea, “por qué, cuánto tiempo, no sé”, porque ante lo acontecido tendrá que reorganizar su vida, y valorar a distancia si puede seguir con el activismo social, porque muchas personas lo necesitan.

En septiembre pasado, en una entrevista reveló a EL UNIVERSAL que ser “chica trans” y la proyección por su trabajo social le había costado insultos, tratos violentos y amenazas de muerte. Hace unos días se encontraba en un mercado público y hasta ahí, en presencia de comerciantes un individuo le puso la pistola y accionó el gatillo, pero el arma se encasquilló.

Antes del atentado contra su vida, había revelado que recibía amenazas de muerte y mensajes de odio en las redes sociales, incluso en una ocasión se “aterrorizó”, y resguardó en su casa, luego se armó de valor y retomó sus labores siempre en compañía de otras personas.

La activista social en diversas ocasiones ha alertado de la transfobia, discriminación e intolerancia social en Guanajuato y que esta es la entidad en donde más asesinan a las defensoras de derechos humanos de personas transexuales y embajadoras de belleza de la comunidad. “Entre el 23 de julio de 2016 y el 20 de junio de 2023 mataron con extrema violencia a ocho mujeres trans”.

