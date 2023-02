Xóchitl Gálvez asegura que AMLO le tiene miedo; “es un sacón”, dice

Reynosa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador me tiene miedo, en términos coloquiales, es un sacón, aseguró la senadora panista Xóchitl Gálvez al no permitirle un derecho de réplica en las conferencias matutinas conocidas como "mañaneras".

Durante una convivencia con medios de comunicación en esta frontera, la senadora destacó que su petición se encuentra en revisión.

"Un juez admitió para estudio mi derecho de réplica y ahora resulta que el Gobierno está metiendo una queja ante el Consejo de la Judicatura porque están pensando que el juez hizo mal en admitirlo".

Dijo que no se explica cómo es que están presionando a los jueces, luego de que el pasado 19 de enero un magistrado aceptó el amparo que interpuso ante la Procuraduría Judicial del país para responder a las distintas declaraciones que manifestó el primer mandatario federal en su conferencia diaria.



"Creo que esto es una invasión al Poder Judicial, afortunadamente el juez fue valiente y no ha suspendido el proceso del amparo y va a resolver un colegiado si debió o no admitir mi juicio de amparo. Yo diría que el presidente me tiene miedo porque primero, dijo una cosa que yo nunca dije, segundo, que me fuera ante el Poder Judicial a mi derecho de réplica y ya que lo logro, se queja, en términos coloquiales, también es un sacón el presidente".

La Senadora fue mucho más allá al referirse también al candidato de Morena al Senado, José Ramón Gómez Leal a quien le pidió aceptar un debate ya que si no lo hace "le faltan huevos" (sic).

"Le mando un mensaje al candidato de Morena que no quiere debatir con Imelda (candidata del PAN), se lo digo yo, a título personal, que no le saque, que no le tenga miedo a la inteligencia de Imelda, que no le saque a debatir públicamente sus ideas porque si no lo hace, le faltan huevos".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl/rcr