Vuelve horario extendido a planteles

Ciudad Juárez.— En cuanto el reloj marca las 13:00 horas, el sonido del timbre y las palmas de la maestra Alejandra alertan a los estudiantes de la Escuela Primaria Carmen Serdán, en Ciudad Juárez, a formarse para poder pasar al comedor y recibir la comida del día.

Afuera del salón se van formando cada uno de los 58 niños que en un día común llegan a recibir alimentos, luego de que en el plantel se iniciara el programa piloto del Centro de Atención Escolar de Horario Extendido por parte del gobierno del estado y que reemplaza al de Escuelas de Tiempo Completo.

Fernanda Ferrales, de ocho años, estudia en esta escuela localizada en la colonia San Antonio y es una de las menores beneficiadas con este programa.

Con una actitud carismática y amigable, Fernanda cuenta que ahora con el programa aplicado en la escuela puede convivir con sus amigos, asistir a talleres y jugar más.

“Lo que más me gusta de la comida es que, pues está rica. Tengo la oportunidad de quedarme y es muy divertido poder pasar un tiempo más con mis amigos. Es una experiencia que no veía hace mucho o antes en la escuela; antes nos traíamos nuestros propios lonches y ahora han cambiado poquitas cosas”, comenta Fernanda en entrevista.

Además de convivir más con sus amigos y compañeros, gracias a este programa, Fernanda puede asistir a un taller de canto, ya que esta es una de sus actividades favoritas.

“Me gusta mucho cantar; antes no había [este taller] y ahora sí. Mi canción favorita es El Presente, de Julieta Venegas, y ahora lo que estamos viendo son canciones que ni conocía y también estamos aprendiendo el coro del Himno Nacional, porque antes no lo sabíamos todos; así como nos pasaba en la cabeza lo decíamos y ahora estamos aprendiendo un poco y la verdad sí es difícil”, cuenta Fernanda.



Programa piloto en escuelas primarias



La Escuela Primaria Carmen Serdán es el primer centro educativo en el estado de Chihuahua en ser beneficiado con el programa Centro de Atención Escolar de Horario Extendido, que aplicará el gobierno de la entidad para apoyar a los planteles que se quedaron sin el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

En el mes de marzo, EL UNIVERSAL publicó la historia de este plantel, donde se destacó la afectación que los menores de la colonia San Antonio tenían al ser eliminado el programa federal.

De manera oficial, el Instituto Chihuahuense del Desarrollo Integral Infantil informó que puso en marcha este programa piloto en 17 escuelas primarias del estado, donde se atenderá a 2 mil niños, cuyas madres tienen que salir a trabajar y no tienen quién recoja a sus hijos de la escuela en un horario normal.

Clara Torres Armendáriz, titular de la dependencia estatal, mencionó que se revisó un programa denominado Centros de Bienestar Infantil, que era utilizado en las escuelas que contaban con la infraestructura necesaria para recibir a los niños de acuerdo al horario de trabajo de los padres de familia.

Las familias recibirán 750 pesos mensuales por niño y se gestionó con el DIF entregar una despensa de artículos no perecederos, además de apoyar a los menores con equipos multidisciplinarios, como nutrición, pedagogía y sicología para poder detectar cualquier problema en los pequeños.

Entre las escuelas que inician con el horario extendido se encuentran en Chihuahua, Delicias, Camargo, Parral, Guachochi, Ojinaga, Balleza, Urique y Carichi, y dentro de todas éstas, existen varios esquemas.

Las escuelas seleccionadas generalmente son las que tienen una cocina y un comedor que estén funcionando y se encuentren en buenas condiciones. En esos planteles serán atendidos 2 mil niños para empezar con el programa piloto, pero éste puede crecer el próximo año 2023 hasta 5 mil beneficiados en todo el estado de Chihuahua.

Laura Ofelia Gardea Acosta, directora de la escuela, cuenta que tienen dos semanas de haber iniciado con el programa piloto.

Por su parte, el Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil será el encargado de otorgar el recurso para las escuelas; sin embargo, éste no llega directamente al plantel, sino que prevén que exista un filtro, en este caso serían los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en donde deberán llenar una serie de documentos para recibir ese recurso.

“Hasta ahorita la SEECH no nos ha mandado el recurso, lo que está haciendo el instituto es conseguir donaciones para darnos la alimentación por lo pronto. Como no tenemos aún el recurso, hemos empezado con 30 niños. Los papás se dieron cuenta y buscan que sus hijos entren, pero aún no tenemos el recurso”, comenta Gardea Acosta.

La directora del plantel menciona que hasta el momento hay 32 becas autorizadas para igual número de menores que recibirán ese apoyo; sin embargo, son casi 60 los niños que están atendiendo, debido a la necesidad que existe en la colonia donde está ubicado el plantel.

Los niños actualmente son recibidos a las siete de la mañana y tienen hasta las ocho para desayunar y luego tomar clases de ocho a 12:30 de la tarde. Al salir se quedan y a las 13:00 horas se toca el timbre para que pasen al comedor a recibir su comida, para salir del plantel a las 2:30 horas.

En cuanto a los alimentos, se les están ofreciendo platillos conocidos y recetas típicas de Ciudad Juárez, ya que anteriormente, en el programa federal de Escuelas de Tiempo Completo, las recetas de comidas venían ya asignadas y se utilizaban condimentos o alimentos que a los estudiantes no les gustaban.

“Los papás necesitan el tiempo completo, porque lo usan como guardería porque trabajan. Si antes funcionaba sin el comedor, ahora funciona mucho mejor porque los papás lo requieren, porque muchos trabajan en la maquila”, recalca la directora.

Para los docentes del plantel significa una satisfacción personal, ya que durante mucho tiempo habían buscado recursos para poder continuar con el programa a beneficio de los niños.

“Es una satisfacción personal, porque nos ha costado mucho. Al aventarnos nosotros nos ponemos muchos retos porque todo esto es de mucha burocracia y muchas escuelas no quieren meterse, pero yo veo la necesidad. Los niños necesitan esto”, expone Gardea Acosta.



“El apoyo es necesario”

Alejandra Hernández es una de las docentes más involucradas en el proyecto, ya que labora en el lugar desde hace 13 años y cuenta que tras el arranque del programa se ha logrado ver el beneficio para sus alumnos, puesto que algunos de ellos no desayunan en su casa y sólo en la escuela tienen la oportunidad de consumir algún alimento.

“Yo lo vivo desde las siete de la mañana hasta que se van y veo que los niños necesitan mucha atención. No sólo en [el área] académica, en la cultura, en las artes, en modales y forma de conducirse y todo este programa les ayuda muchísimo porque aquí están teniendo reglas desde que se forman. Conocen los hábitos de higiene, el cómo comen, cómo se relacionan”, detalla.

Ella también imparte los talleres de canto y, según cuenta, en seis años los estudiantes de esta institución han acudido a concursos del Himno Nacional, lo que les aporta crecimiento personal, debido a que no tienen cómo obtener este tipo de oportunidades en otro lado.

“Yo estoy feliz desde que entro hasta que me voy, porque los veo a ellos felices”, resalta la docente.

Además del taller de canto, a los alumnos de esta primaria se les brindan actividades de recreación, juegos, deporte y se atiende el área emocional, entre otros aspectos que se imparten a través de tres docentes.