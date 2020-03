Tampico.- El video de una alumna encarando a un profesor que presuntamente acosa a las estudiantes se ha vuelto viral a través de las redes sociales.



La escena se registró en un plantel de la Universidad del Noreste en Tampico, ante decenas de alumnos como testigos.



En las imágenes, el profesor argumenta que no ha hecho nada, mientras que una alumna lo encara y le grita que a ella la ha visto directamente a los pechos.



“A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado directamente aquí a los pechos”, le dice la joven.



Después se difundieron otro par de videos de la misma escena en dicho plantel, donde se observa la gran presencia de los estudiantes.

Ni yo entiendo de donde saque tantos huevos para decir eso pic.twitter.com/AmsDT3DbQo — Siren(@SofiaBlis) March 4, 2020



Sobre este tema, la Universidad del Noreste emitió un comunicado en el cual rechaza cualquier tipo de abuso, violencia u hostigamiento contra cualquier estudiante, docente o alguno de sus colaboradores.



“Por lo tanto, siempre contamos con canales de comunicación institucional para informarnos de las situaciones inapropiadas cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria y reiteramos nuestro compromiso de investigar y resolver para preservar el bienestar de la comunidad”, indica el texto de la Universidad.