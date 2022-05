Velan a Yolanda en NL; “no se suicidó, la envenenaron”, dice su padre

Monterrey, NL.- Yolanda Martínez Cadena no se suicidó, fue drogada con algún medicamento o sustancias tóxicas que le provocaron la muerte, por parte de un grupo organizado de siete o diez personas que la mantuvieron en cauteverio, la maltrataron y tal vez abusaron de ella sexualmente, sostuvo su padre José Gerardo Martínez Bautista, con base en investigaciones de peritos internacionales que le ofrecieron su apoyo.

En entrevista al iniciar la ceremonia de velación de los restos mortales de su hija, en las Capillas del Carmen de la avenida Constitución en el centro de Monterrey, Don Gerardo comentó que aún está en espera de los resultados de algunos estudios, pero aseveró, “ya hay algunos estudios adelantados como quiera”, y eso lo hace sostener que la muerte de Yolanda no fue por suicidio, “fue feminicidio” y ya es cuestión de la Fiscalía que pase a la investigación estos datos y que encuentre a las personas responsables para que paguen por lo que hicieron.

- ¿Ya le confirmaron esa versión que fue feminicidio?

- “Casi, es más seguro, llevamos más del 60 por ciento de seguridad, de alguna manera es un gran avance porque no fue suicidio, ya nada más hay qué saber, qué sustancia se le administró para que muriera, porque fue inyectada con algún medicamento con alguna sustancia que le provocó la muerte”.

Dijo que aparte le dieron a beber tóxicos, siete diferentes drogas, en un vaso con agua, “y así fue como ella murió en algún día después de tres días que estuvo en cauterio, durante cinco días, después de haber sido maltratada físicamente, a lo mejor sexualmente, no sabemos”.

Se le preguntó si toda esa información de que fue feminicidio y la forma en que se cometió, se la proporcionó la Fiscalía. Al respecto, señaló, “bueno, yo traigo una noticia adelantada, personal, porque soy un investigador privado, y por las personas que dije que venían de Estados Unidos, ya vinieron dos investigadores privados”.

Por eso, dijo, “ yo conozco el tema, y nada más es cuestión de ejecutar la orden para arrestar a algunas personas y de ejecutar algunos cateos, pero eso lo hará la autoridad”.

Asimismo declaró, respecto al mensaje escrito en un vaso de unicel, atribuido a Yolanda y considerado entre los elementos que “consolidaron” la línea de investigación del suicidio, según la Fiscalía, “eso no tiene mucho que ver con mi hija, no es de mi hija, pero como quiera no se descarta para una posible investigación, a lo mejor nos da una línea más clara, y por ahí nos vamos”.

"La investigación la hacemos todos"

Expresó que la investigación sobre la muerte de su hija “la estamos haciendo todos, no quiere decir (sobre estos hallazgos) que la Fiscalía no esté enterada, o que no esté haciendo su participación, ellos están trabajando como es, yo tengo el apoyo de ellos tanto como del gobierno, y si hay algún problema entre ellos eso no nos importa a la ciudadanía, pero de alguna manera entienden y me han llevado a los resultados que hoy tenemos”.

Sobre la versión de la Fiscalía de que probablemente Yolanda se suicidó, consideró que eso fue “por las sustancias que ahí le sembraron, porque fueron sembradas, ella no las traía y aparte está la bolsa, un bote lleno de algo porque está sellado, no fue usado, el sello lo tiene original”.

Y en cuanto al tubo vacío que pudiera contener la sustancia que ella se hubiera administrado sola, expuso don Gerardo, “creo que no coincide porque el bote alargado parece que no corresponde al momento, y que el contenido se vació hace mucho más tiempo”, del que su hija permaneció desaparecida. Esto, “por la “descomposición” (deterioro) de ese tubo, creo que “no corresponde al lugar de mi hija y que fue sembrado también”.

Aseveró que con esta conclusiones ya la fiscal especializada (Griselda Núñez) que tiene el caso de alguna manera, de alguna manera ya se encuentran más en la investigación de quiénes fueron los presuntos (responsables del feminicidio) y de hacer las pesquisas, algunos cateos, para detener e imputar a los responsables por cualquier acción que hayan hecho mal.

Dijo desconocer si dichas personas, hayan sido cercanos a su hija, pues no sabe toda la historia. “Sería un grupito organizado, de unas seis o siete personas”, de lo cual la Fiscalía ya tiene conocimiento, y andan haciendo una investigación por su lado.

Agregó que el asesinato de su hija no va a parar las investigaciones, y en algún momento habrá resultados (detenciones), la semana que viene o cualquier día de estos.

Estamos trabajando de la mejor manera, dijo don Gerardo, y confió que ya con esta información no cree que se le vaya a decir que fue suicidio.

Temas pendientes

Aseveró que todavía hay algunos temas de investigación pendientes, por lo cual solicitó algunos peritos internacionales de los que no ha echado mano, al tiempo de reconocer que . el perito de Guatemala que lo apoya, es una pieza muy importante y él deslindará qué fue lo que pasó, “porque para empezar él dijo que no fue suicidio porque no fue envenenamiento por los envases que ahí se encontraron” junto a Yolanda.

Don Gerardo Martínez lamentó que haya andado solo durante tres semanas buscando a Yolanda y recalcó, “si me hubieran puesto atención cuando yo pedía apoyo a las autoridades o a la gente que me pudiera ayudar, a lo mejor hubiera sido otro el resultado y hubiéramos encontrado a mi hija con vida; pero desgraciadamente ella fue ejecutada al principio de los días que fue mi búsqueda, entonces no hubiéramos tenido un resultado favorable”.

Yo sabía en mi corazón, que mi hija ya no estaba en esta tierra, pero mi insistencia era encontrarla para darle cristiana sepultura y así de alguna manera estoy tranquilo, ya se la voy a entregar a Dios y a agradecerle por el tiempo de 26 años que me la prestó, dijo Martínez Bautista.

Este sábado a partir de las tres de la tarde, en las Capillas del Carmen de avenida Constitución inició la velación de los restos de Yolanda Martínez Cadena. El domingo a partir de las diez de la mañana se realizará una misa de cuerpo presente, y al final partirá el cortejo fúnebre al panteón Los Pinos en Juárez, Nuevo León, “porque así lo pedí yo, para estar cerca de mi hija, para visitarla cuando quiera”, comentó Don Gerardo.

Y esas visitas, confió, las hará lo más seguro los fines de semana o los domingos, aunque a veces entre semana le da por salir a caminar, y tal vez aprovechará esos momentos, para ir a platicar con ella, y así verá transcurrir su vida ya sin la presencia material de su hija.

