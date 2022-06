Uso de cubrebocas vuelve a ser obligatorio en Puebla ante aumento de casos Covid 

El Gobierno de Puebla determinó el regreso del uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados ante el incremento de casos de Covid-19.

Autoridades estatales emitieron un nuevo decreto mediante el cual hicieron un llamado a reforzar el Pacto Comunitario de cuidado personas y establecieron que las nuevas restricciones son la auto regulación.

En primer lugar, se determinó nuevamente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y al aire cuando haya una alta concentración de personas; que restablecieron los protocolos sanitarios de acceso a inmuebles.

Además se acordó que en eventos mayores a 300 personas se requerirá de validación del protocolo sanitario por parte de la Dirección de Protección del Gobierno del Estado; se acordó mantener aforos del cien por ciento, sin embargo se dejará a decisión de empresarios establecer un porcentaje.



“El cubrebocas hay que usarlo en lugares públicos de alta concentración de personas y lo otro son los establecimientos comerciales, que no se consideran lugares abiertos, por ejemplo las plazas comerciales que son cerradas”, expresó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Aumentan casos Covid-19

Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud se registraron en las últimas 24 horas 219 casos nuevos de Covid y se tienen registrados mil 354 casos activos ambulatorios y hospitalizados.

Se reportan casos en 41 municipios poblanos y si bien en los últimos tres días no hay defunciones, suman más de 17 mil personas fallecidas a causa de la enfermedad.

“El caso de los aforos no se decidió por imponer disminuciones en aforos para no regresar a la impresión de un estado de gravedad, porque no lo tenemos en sí, porque hasta ahora los síntomas de estos contagios son casi cuadros gripales, hay otros que son de mayor gravedad, pero casi son cuadros gripales, entonces no podemos asumir decisiones de restringir, pero hoy la nueva restricción es la auto regulación”, expresó el mandatario.

