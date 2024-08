Oaxaca de Juárez.- Luego del fallo del juez, José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal de los cargos de tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, tras un ataque con ácido sucedido en 2019, y de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca notificara la suspensión de la boleta de libertad, la joven saxofonista apuntó que la nueva resolución del Tribunal de Justicia local, “le da una luz de esperanza”.

Lo anterior lo expresó a través de un video publicado en sus redes sociales, donde narró que el fallo del juez la llenó de frustración, pues le bastaron 12 minutos para “tirar a la basura una lucha colectiva de casi cinco años”, pues en este proceso, la ha acompañado la sociedad civil.

“Yo no soy la única víctima, ha sido toda mi familia, porque Juan Antonio Vera Carrizal, a lo largo de estos años, se ha encargado de emprender campañas donde nos revictimizan, nos criminalizan y difaman como familia”, apuntó.

Lee también Gobernador de Oaxaca condena "enérgicamente" liberación del agresor de saxofonista María Elena Ríos

María Elena Ríos y su agresor Juan Antonio Vera Carrizal. Foto: Especial

Recordó que el día del ataque, su mamá también resultó herida por tratar de defenderla, por lo que también es una víctima del ataque. Explicó que, tras el fallo del juez, decidió ausentarse y por la noche se enteró que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió una nueva resolución.

El juez Ramírez Montaño, apuntó, está siendo investigado por corrupción, tras la sentencia del caso, agregó. Asimismo, hizo un llamado para su remoción y reiteró que, por días estuvo denunciando las intenciones de éste de liberar a Vera Carrizal.

Lee también Alerta María Elena Ríos por posible liberación de su agresor

Durante el juicio, reiteró, el juez desechó más de 20 pruebas con las que se demostraba la responsabilidad del exdiputado priista en la comisión del delito que se le imputa. En tanto, María Elena agradeció a las mujeres que la han apoyado durante casi cinco años.

“Esta nueva resolución, me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino a todas las mujeres, las infancias, las víctimas que no nos hemos quedado calladas… ahora sí van a sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal”, dijo.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr