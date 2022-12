Transportistas realizan caravana contra cobro por exceso de peso y dimensiones en Reynosa

Reynosa.- Dueños y choferes de transporte de carga pesada encabezaron una caravana de más de 150 unidades para exigir se frene el cobro por exceso de peso y dimensiones en Reynosa, Tamaulipas.

Edgar Zamorano, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), expresó que buscan la destitución del titilar de Transito, Mario Soria Stamatio, así como evitar que se les cobre por circular pues de lo contrario, los empresarios del transporte tendrán que aumentar el costo por sus servicios.

"Ese es un tema del fuero federal, no tienen conocimiento de la aplicación del reglamento y sobre todo, aplicando un reglamento federal que no está publicado, no firme en el estado".

Dijo que se han estado imponiendo multas, cuando no se ha impuesto el pago de permisos para que puedan circular.

Zamorano destacó que están intentando bajar la inflación y con estas medidas, tendrán que incrementar los costos y en caso de que se haga caso omiso a sus peticiones, seguirán pugnando para que los diputados locales los escuchen.

"Estamos haciendo esta manifestación en base al hartazgo de los transportistas por la postura del Departamento de Tránsito, se está abusando de la autoridad de las unidades de tránsito pesado, sobre todo en la carretera Reynosa-Monterrey que es donde están los parques industriales".

Por su parte, Uriel Ordoñéz, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, comentó que se multan a alrededor de 15 unidades por turno, lo cual consideran un acoso.

"Casualmente la ciudadanía tampoco, durante la pandemia fuimos considerados como héroes por llevar todo lo necesario a las comunidades y ahora, como infractores, somos la columna vertebral de la movilidad en el país"

Se suman

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Reynosa se sumaron a la protesta de los transportistas al considerar que el cobro al transporte de carga en el municipio de Reynosa atenta contra el libre tránsito y podría provocar pérdida de empleos.

Valentina López Hernández, presidenta de la Coparmex. informó por medio de un comunicado que reconocen la legítima protesta del sector transporte de carga en torno a la falta de conciliación con la autoridad de tránsito, derivando en arbitrariedades que han afectado a este importante sector económico.

"Desde Coparmex Reynosa siempre estaremos a favor de aquellas iniciativas que beneficien el bienestar social y económico de Reynosa, no obstante, la Ley de Ingresos 2023 propuesta por el cabildo de Reynosa, requiere ser analizada a fondo antes de ser aprobada por el pleno.

Dijo que están de acuerdo que es patente el deterioro de las calles para transitar y es injusto que no exista una clasificación de vialidades que permita que los recursos federales y estatales inviertan dentro del territorio municipal.

Roberto Cruz de Canaco Reynosa indicó se suman a la manifestación, ante la aprobación por parte del Cabildo de Reynosa de imponer un cobro ilegal por la circulación del autotransporte de carga en nuestra ciudad.

"Dicha medida que el Ayuntamiento pretende imponer es inaplicable por carecer de facultades para gravar el tránsito de mercancías, además de que la aprobación por parte del congreso de esta pretensión se traduciría en un traslado al precio final de bienes y servicios en perjuicio de las familias más vulnerables de nuestra ciudad".

Ante esta situación dijo, solicitan a los distintos grupos parlamentarios del Congreso del Estado, no aprobar ninguna medida que atente con la competitividad y el desarrollo económico de la ciudad de Reynosa, no aprueben medidas que no propondrían para sus distritos.

Responde

"No es la ley de Herodes", respondió el director de tránsito de Reynosa, Mario Soria Stamatio, a los transportistas que se manifestaron en Reynosa, Tamaulipas ya que dijo, se busca que se cumpla con la ley.

Denunció además que a su llegada a la dirección de tránsito, muchos de los transportistas que se manifestaron, lo buscaron para ofrecerle sumas de hasta 30 mil pesos, para poder transitar sin restricciones.

"Cuando recién llegué, llegaron con sobres para que nadie los molestara, te puedo decir que de 20 a 30 mil pesos y así como llegaban, los retachaba (sic). Esta no es la ley de Herodes, aquí tenemos los documentos".

Expresó que si los transportistas están seguros de que el municipio está cometiendo abusos, acudan a la Contraloría o judicialicen su denuncia.

Dijo que uno de los daños de esta caravana y que ejemplifica el por qué se está haciendo esta regulación, es que uno de los camiones, debido a la altura, se impactó contra un puente peatonal.

"Por eso se les pide a los amigos transportistas que respeten, claro que les duele pagar para estar en regla, más que hacer un tema mediático como con la caravana, utilicen esos recursos, para regularizar su situación".

Alfonso Peña, director de Seguridad Pública en Reynosa, destacó que de los 6 mil unidades de carga que transitan a diario por Reynosa, sólo el 10 por ciento, cumple con el pago que se estipula en el reglamento de tránsito.



