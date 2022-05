Tiene Américo el respaldo de 17 gobernadores de Morena: Claudia Sheinbaum

Cd. Victoria, Tam. - El doctor Américo Villarreal Anaya cuenta con el respaldo de los 17 gobernadores de nuestro movimiento y estamos seguros que va a encabezar los destinos de Tamaulipas, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, este domingo por la tarde, y acompañada por el candidato a la gubernatura del estado por Morena, PVEM y PT, Sheinbaum hizo un llamado para que en Tamaulipas se fortalezca la democracia y se respete la voluntad popular.

"Américo Villarreal es un hombre honesto, íntegro que estoy segura va a transformar a Tamaulipas, por eso estamos aquí para fortalecerlo y hablo a nombre de los 17 gobernadores de nuestro movimiento", dijo.

"Que los tamaulipecos salgan a votar sin miedo, hay que abrigar la esperanza y que no haya nada por encima de la voluntad popular", indicó.



Por su parte, el doctor Américo Villarreal agradeció la presencia de Claudia Sheinbaum y lamentó, una vez más, la guerra sucia desatada desde el gobierno del estado en su contra, lo que evidencia, dijo, que están desesperados porque nuestra ventaja se sigue ampliando.

Américo Villarreal hizo un llamado a los tamaulipecos a salir a votar masivamente y no dar espacio a las 'mapacherías' y a la operación turbia de sus adversarios el día de la elección.

"Sería lamentable no respetar la voluntad social; mi llamado es a que todos salgan a votar masivamente, que no quede lugar a dudas de la decisión de los tamaulipecos".

rdmd