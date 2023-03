“Tengo que luchar por cada familia”

San Luis Potosí.— Esperanza Lucciotto es madre de Karla Pontigo, una joven de 22 años víctima de feminicidio. En octubre de 2012, cuando su hija fue asesinada, inició una vida de activismo para exigir justicia por su hija y para apoyar a otras mamás en la misma situación.

Tras una década de lucha, Lucciotto señala que ha tenido varias batallas ganadas gracias a su persistencia y la fuerza que ha obtenido y brindado en la colectividad entre mujeres.

En mayo de 2021 fundó la colectiva Por ella, por nosotras y por todas. Un año antes se erigió frente a Palacio de Gobierno una escultura en bronce en memoria de su hija Karla.

“La voz de todas juntas es una exigencia hacia las autoridades, la unidad presiona a un gobierno”, sostiene Esperanza.

Explica que a raíz de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de su hija —apenas el año pasado—, se permitió que la FGR atendiera otros casos de feminicidio en el país, como los de Debanhi Escobar y Ariadna Fernanda.

Esperanza ahora tiene 55 años y narra que su lucha por Karla también es un compromiso hacia otras familias que necesitan ayuda, con quienes comparte el camino para que se muestre la verdad y se haga justicia.

“A raíz de la muerte de mi hija no sabía quién iba a ser, no sabía que este destino me deparaba. Este destino me deparó que tengo que gritar, que tengo que luchar, que tengo que ver no sólo por lo de mi hija sino por cada una de las mujeres y de las familias que desgraciadamente están pasando por el mismo dolor que yo”, expresa.

Esperanza Lucciotto es consciente de lo que ha representado el caso de su hija para otras 49 madres potosinas que enfrentan una situación similar, por lo cual asegura que el colectivo Por ella, por nosotras y por todas es una esperanza para exigir justicia por los feminicidios que arrebatan hijas, madres y hermanas.