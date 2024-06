Apulco.— Los habitantes de Tenayuca, municipio de Apulco, Zacatecas, exigen que aparezcan sus votos que fueron robados. Dicen que no quieren ser gobernados por el candidato del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los pobladores responsabilizan a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) de validar una elección a favor del candidato de Movimiento Ciudadano, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz quien, señalan, es emanado de las filas de esa organización criminal.

De acuerdo con testimonios de los pobladores —que pidieron anonimato por seguridad— los consejeros del IEEZ le entregaron la constancia de mayoría a Jáuregui, a pesar de que presentaron las pruebas del robo de urnas y de su presunta relación con el CJNG.

Un día en Tenayuca

En este pueblo la gente dice que nadie se siente en libertad. Temen que si salen de ahí sean desaparecidos o asesinados por no cumplir con la exigencia del CJNG, de votar por su candidato.

Un hombre, que fue funcionario de casilla el pasado 2 de junio, habla pero pide el anonimato por su seguridad. Al interior de la comisaría, relata que ellos entregaron los paquetes electorales completos y cerrados al Comité Municipal Electoral de Apulco, y venía el total de votos.

“Ahora, todo el pueblo de Tenayuca exige saber dónde está su voto, porque ganó la elección el partido MAZ y la gente es lo que quiere, que se esclarezca esto”, declara.

El también campesino dice que la violencia en Tenayuca tiene en la zozobra diaria a los habitantes del lugar, ubicado en el vértice de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes.

“Todas esas familias se han ido por tanta gente que ha desaparecido, entre ellos jóvenes, por los enfrentamientos y tanta cosa que ha ocurrido”, platica.

“Más que nada, no queremos ser gobernados por Mauro [Jáuregui], porque estaríamos gobernados haga de cuenta por el Cártel Jalisco Nueva Generación”, enfatiza el habitante, previo a una concentración en la plaza principal para exigir que se respete el voto.

Janet es otra habitante que lamenta que no hayan sido escuchados por los consejeros electorales, a quienes invita a pasar un solo día en Tenayuca, para que se den cuenta de lo que ellos viven a diario.

“Lamentablemente hemos vivido muchas cosas, como la delincuencia, enfrentamientos a cada rato; han secuestrado a varios [habitantes]; unos han regresado, otros no y hay un poco de todo”, narra.

Entrevistada por su seguridad al interior de la iglesia, la joven revela que por el miedo y la violencia muchas familias completas que han tenido la oportunidad se han ido.

“Cambian de estado, de lugar e incluso algunos han tenido la oportunidad de irse a Estados Unidos, familias completas, pero hay quienes no tienen con qué moverse, son los que siguen aquí”, sostiene.

Por eso, exige que se hagan valer las pruebas con las que —asegura— se verifica que esa comunidad votó a favor del candidato del MAZ y no del de MC.

Responsabiliza en ese sentido a los consejeros del IEEZ del aumento de violencia que generará el validar la elección a favor de un candidato relacionado con el crimen organizado, y que se benefició con el robo de urnas.

Así, los pobladores regresan a sus viviendas, no sin antes reconocer que las autoridades estatales de seguridad y la Fiscalía de Zacatecas han aumentado su presencia en esa localidad para frenar al CJNG.

“No tengo miedo de otros ataques”

Arropado por los pobladores, el excandidato del MAZ, José Socorro Ramírez Hernández, se hizo presente en la concentración.

Confirma a EL UNIVERSAL que luego de que la elección para la alcaldía de Apulco fue validada por el IEEZ, ya presentó un recurso ante el Tribunal Electoral de Zacatecas.

Dice que, de ser necesario, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se declare nula la elección.

Con relación a la decisión de los consejeros electorales, Ramírez Hernández comenta: “Pues yo lo miro como que están de acuerdo con los otros [criminales], o no sé qué está pasando”.

Enfatiza que llegará hasta las últimas consecuencias, a pesar de las represalias que pueda tomar el CJNG en su contra, como lo ha hecho desde hace seis años.

Socorro Ramírez comenta que ya sobrevivió a un secuestro y a un atentado en su contra, de los que responsabiliza al CJNG.

“Yo ya sé lo que puede pasar, pero como así se queda toda la gente por miedo, callados, pues [los criminales] siguen haciendo lo que quieren”, dice.

Señala que está dispuesto a hacer valer la ley, para recuperar Apulco.

“Derechamente yo gané [la elección] y no voy a dejar que me roben, nomás porque ellos quieren y traen la intención de que si ganan se van a venir, y Tenayuca va a arder, y eso no podemos permitirlo. Vamos a pelear hasta el último momento, para que no seamos gobernados por el crimen organizado”, reitera Ramírez.

Ahora, la decisión está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, donde se presentó el recurso de anulación de la elección a alcalde.

En tanto, Ramírez Hernández y sus seguidores consideran movilizarse en Zacatecas capital. Dicen que quieren hacer valer su voto y evitar más violencia en el pueblo.