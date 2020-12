Tamaulipas alista denuncia contra CFE por falsificación de oficio tras apagón

Luego de que Protección Civil de Tamaulipas confirmara que es apócrifo un oficio que la tarde de este martes presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como prueba de un supuesto incendio que generó un apagón que afectó a varias localidades del país el pasado lunes, el gobierno del estado presentará una denuncia por falsificación de documentos y firma apócrifa de un funcionario estatal.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, confirmaron que dicha denuncia se realizará en la instancia estatal y federal.

También lee: Un incendio en un pastizal provocó el inicio del apagón en el país, explica

Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, dijo que el oficio que mostraron funcionarios de la CFE es falso, ya que la firma no corresponde a la del coordinador de Protección Civil en Municipios, Emmanuel González Márquez, además de que no tiene sellos y el número de folio no es real.

Luego de que el pasado lunes 28 de diciembre se registrara un apagón que afectó a más de 10 millones de personas y diversas localidades del país, la Comisión Federal de Electricidad dijo que un importante incendio en un pastizal de 30 hectáreas en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, había sido el causante del fallo eléctrico.

También lee: Protección Civil de Tamaulipas desmiente oficio de CFE sobre incendio previo a apagón

Incluso el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldó la versión, al decir que la CFE no fue responsable de la falla originada que dejó sin luz a millones de usuarios sino que fue parte de la solución.

También lee: Apagón no se volverá a repetir; fue un caso fortuito: Manuel Bartlett

maf